Acasa » Eveniment » China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești

China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești

Iulia Petcu
07 nov. 2025, 21:32
China prelungește accesul fără viză pentru români până în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să călătorești
Sursa foto: unsplash
Cuprins
  1. Cine beneficiază de politica de acces fără viză
  2. Care țări sunt incluse și ce noutăți aduce lista
  3. Ce impact are politica de acces fără viză

China a anunțat că va extinde politica de acces fără viză pentru cetățenii din 45 de țări, inclusiv România, până la finalul anului 2026. Măsura permite șederi de până la 30 de zile și vizează turiști, oameni de afaceri și vizite private. Autoritățile chineze speră că decizia va facilita călătoriile internaționale și relansarea turismului.

Cine beneficiază de politica de acces fără viză

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a precizat că măsura se aplică cetățenilor care dețin pașapoarte valabile din România și alte 44 de țări. „Pentru a facilita în continuare călătoriile transfrontaliere, China a decis să extindă politica de exonerare de viză pentru România și alte 44 de țări până la 31 decembrie 2026, ora 24:00”, a transmis oficialul potrivit site-ului Ambasadei Republicii Populare Chineze în România.

Cetățenii incluși în program pot intra în China în scopuri de afaceri, turism, vizite la familie sau prieteni, schimburi și tranzit, fără a fi nevoiți să obțină viză. Perioada maximă de ședere fără viză este de 30 de zile, relatează Adevărul.ro.

Care țări sunt incluse și ce noutăți aduce lista

Noua listă de țări acoperă state din Europa, Asia, America de Sud, Australia și Noua Zeelandă. În plus, Suedia va fi inclusă în program în perioada 10 noiembrie 2025 – 31 decembrie 2026. Decizia vine după ce, în 2024, autoritățile chineze prelungeau măsura pentru români până la sfârșitul anului 2025.

Oficialii de la Beijing au subliniat însă că persoanele care nu respectă condițiile programului trebuie să obțină viză înainte de a călători în China.

Ce impact are politica de acces fără viză

Analiștii internaționali consideră că extinderea acestei politici semnalează o deschidere mai mare a Chinei către parteneriate comerciale și culturale globale. Decizia este văzută și ca un sprijin pentru sectorul turistic, afectat grav în timpul pandemiei.

Experții atrag atenția că această măsură poate stimula schimburile economice și culturale între China și țările participante, facilitând în același timp mobilitatea oamenilor și creșterea interesului pentru turismul internațional.

