Cindy, pisica lui Mircea Cărtărescu, s-a întors acasă după trei săptămâni de absență

După ce a lipsit trei săptămâni de acasă, pisica Cindy a revenit la casa scriitorului bucureștean, . Plin de emoții, romancierul a făcut o postare pe Facebook prin care a împărtășit vestea.

„A dispărut de-acasă timp de trei săptămâni. Am crezut că am pierdut-o, după 15 ani de viață împreună. Și iată că într-o dimineață s-a întors! Am fost tare, tare bucuroși!”, scrie scurt Cărtărescu.

Povestea lui Cindy

Pisica a fost ruptă de scriitor din ghearele unui maidan și nu arăta a fi de rasă atunci „cu coastele-mpungând prin piele”, „atât de jegoasă încât nici nu-ți dadeai seama ca e birmanez”.

Din 2014, Cindy și-a făcut loc printre postările lui și adună mii de reacții, iar când avea patru ani, i s-a adus și o companie