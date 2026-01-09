B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite în 2026 și ce facilități au fost eliminate

Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite în 2026 și ce facilități au fost eliminate

Ana Maria
09 ian. 2026, 18:53
Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite în 2026 și ce facilități au fost eliminate
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Scutiri de taxe și impozite în 2026: Ce schimbări fiscale au intrat în vigoare
  2. Cine sunt persoanele afectate de eliminarea scutirilor fiscale
  3. Scutiri de taxe și impozite în 2026: Ce facilități fiscale au rămas pentru persoanele cu handicap
  4. Ce alte categorii de români mai beneficiază de scutiri sau reduceri în 2026
  5. Ce scutiri fiscale au fost eliminate în 2026
  6. Scutiri de taxe și impozite în 2026: Cum pot verifica contribuabilii facilitățile fiscale aplicabile

Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite? Anul 2026 aduce modificări majore în sistemul fiscal românesc, iar multe dintre facilitățile cunoscute până acum au fost eliminate sau restrânse. Totuși, anumite categorii de contribuabili continuă să beneficieze de scutiri sau reduceri de taxe și impozite, chiar și după 1 ianuarie 2026.

Scutiri de taxe și impozite în 2026: Ce schimbări fiscale au intrat în vigoare

După noile reglementări fiscale, românii se confruntă cu taxe mai mari și reguli mai stricte privind facilitățile fiscale. Astfel, doar anumite categorii vor păstra dreptul la scutiri sau reduceri, în timp ce altele au pierdut aceste avantaje.

Cine sunt persoanele afectate de eliminarea scutirilor fiscale

Persoanele cu handicap grav sau accentuat au fost printre categoriile cele mai afectate. Dacă până în 2025 aceste persoane beneficiau automat de scutiri de impozit pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, începând cu 2026 aceste facilități au fost eliminate.

Această măsură a generat reacții din partea organizațiilor care apără drepturile persoanelor cu dizabilități, care avertizează că pierderea scutirilor va crește povara financiară a acestor familii.

Scutiri de taxe și impozite în 2026: Ce facilități fiscale au rămas pentru persoanele cu handicap

Scutirea de impozit pe venit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat rămâne valabilă în anumite condiții, conform Codului fiscal. Aceasta se aplică veniturilor din salarii, pensii sau alte surse, în funcție de situația fiecărui contribuabil, potrivit Observator.

Ce alte categorii de români mai beneficiază de scutiri sau reduceri în 2026

Iată ce categorii primesc facilități, în 2026:

  • Bonificația pentru plata anticipată a impozitelor locale, care poate ajunge până la 10% dacă taxa este plătită integral până la sfârșitul lunii martie.

  • Veteranii de război și văduvele acestora, care continuă să beneficieze de scutiri specifice.

  • Pensionarii cu venituri mici pot primi reduceri parțiale, în funcție de reglementările locale.

  • Agricultorii și micii fermieri primesc facilități fiscale pentru terenurile agricole.

  • Sunt scutite de impozit și anumite proprietăți, cum ar fi terenurile și clădirile din domeniul public sau cele utilizate de unități de învățământ și instituții religioase.

Ce scutiri fiscale au fost eliminate în 2026

Printre facilitățile care nu mai sunt valabile din 2026 se numără:

  • Scutirile pentru organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) la impozitul pe terenuri și clădiri.

  • Scutirile pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv cele încadrate în handicap grav sau accentuat și cele cu gradul I de invaliditate, pentru clădiri și terenuri.

Aceste schimbări fac parte dintr-o reformă fiscală care pune accent pe o taxare uniformă și creșterea veniturilor la buget.

Scutiri de taxe și impozite în 2026: Cum pot verifica contribuabilii facilitățile fiscale aplicabile

Este recomandat ca fiecare contribuabil să verifice anual regulamentul local de taxe și impozite, fie online, fie pe site-urile autorităților locale și pe ghiseul.ro, fie direct la ghișeele Direcțiilor de Taxe și Impozite Locale, pentru a cunoaște exact facilitățile aplicabile în zona sa.

Tags:
Citește și...
Cât câștigă un asistent medical în România, în 2026? Cu cât diferă salariile față de alte țări europene
Eveniment
Cât câștigă un asistent medical în România, în 2026? Cu cât diferă salariile față de alte țări europene
Tabelele impozitelor la apartamente și mașini: Iată cât vor plăti bucureștenii, în 2026, în funcție de zona în care locuiesc
Eveniment
Tabelele impozitelor la apartamente și mașini: Iată cât vor plăti bucureștenii, în 2026, în funcție de zona în care locuiesc
CFR începe modernizarea Gării de Nord. Cum va arăta cel mai important nod feroviar al țării (GALERIE FOTO/VIDEO)
Eveniment
CFR începe modernizarea Gării de Nord. Cum va arăta cel mai important nod feroviar al țării (GALERIE FOTO/VIDEO)
Mii de locuințe riscă să rămână în frig. Instalațiile de gaze vor fi închise și sigilate. De ce se oprește furnizarea de luni, 12 ianuarie
Eveniment
Mii de locuințe riscă să rămână în frig. Instalațiile de gaze vor fi închise și sigilate. De ce se oprește furnizarea de luni, 12 ianuarie
Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară
Eveniment
Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară
Ortodonția interceptivă la DENT ESTET 4 KIDS: de ce este important ca prima evaluare ortodontică să aibă loc la 7-8 ani
Eveniment
Ortodonția interceptivă la DENT ESTET 4 KIDS: de ce este important ca prima evaluare ortodontică să aibă loc la 7-8 ani
Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
Eveniment
Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
Eveniment
Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Eveniment
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
Eveniment
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
Ultima oră
19:16 - Președintele intervine în scandalul momentului. Nicușor Dan explică de ce a votat România acordul Mercosur
18:42 - Cât câștigă un asistent medical în România, în 2026? Cu cât diferă salariile față de alte țări europene
18:40 - Avertizare pentru montaniarzi. Pericol ridicat de avalanșă într-o destinație preferată de turiști
18:20 - Guvernarea de succes cu propagandă intensă se ține. Ilie Bolojan se laudă cu „realizările mărețe” din 2025
18:19 - Tabelele impozitelor la apartamente și mașini: Iată cât vor plăti bucureștenii, în 2026, în funcție de zona în care locuiesc
18:06 - Monica Bîrlădeanu dezvăluie secretul unei siluete de invidiat: „Nu vă lăsați păcăliți”
17:46 - CFR începe modernizarea Gării de Nord. Cum va arăta cel mai important nod feroviar al țării (GALERIE FOTO/VIDEO)
17:42 - Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
17:11 - Mii de locuințe riscă să rămână în frig. Instalațiile de gaze vor fi închise și sigilate. De ce se oprește furnizarea de luni, 12 ianuarie
17:04 - Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară