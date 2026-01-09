Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite? Anul 2026 aduce modificări majore în sistemul fiscal românesc, iar multe dintre facilitățile cunoscute până acum au fost eliminate sau restrânse. Totuși, anumite categorii de contribuabili continuă să beneficieze de scutiri sau reduceri de taxe și impozite, chiar și după 1 ianuarie 2026.

Scutiri de taxe și impozite în 2026: Ce schimbări fiscale au intrat în vigoare

După noile reglementări fiscale, românii se confruntă cu taxe mai mari și reguli mai stricte privind . Astfel, doar anumite categorii vor păstra dreptul la scutiri sau reduceri, în timp ce altele au pierdut aceste avantaje.

Cine sunt persoanele afectate de eliminarea scutirilor fiscale

Persoanele cu handicap grav sau accentuat au fost printre categoriile cele mai afectate. Dacă până în 2025 aceste persoane beneficiau automat de scutiri de impozit pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, începând cu 2026 aceste facilități au fost eliminate.

Această măsură a generat reacții din partea organizațiilor care apără drepturile persoanelor cu dizabilități, care avertizează că pierderea scutirilor va crește povara financiară a acestor familii.

Scutiri de taxe și impozite în 2026: Ce facilități fiscale au rămas pentru persoanele cu handicap

Scutirea de impozit pe venit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat rămâne valabilă în anumite condiții, conform Codului fiscal. Aceasta se aplică veniturilor din salarii, pensii sau alte surse, în funcție de situația fiecărui contribuabil, potrivit .

Ce alte categorii de români mai beneficiază de scutiri sau reduceri în 2026

Iată ce categorii primesc facilități, în 2026:

Bonificația pentru plata anticipată a impozitelor locale, care poate ajunge până la 10% dacă taxa este plătită integral până la sfârșitul lunii martie.

Veteranii de război și văduvele acestora, care continuă să beneficieze de scutiri specifice.

Pensionarii cu venituri mici pot primi reduceri parțiale, în funcție de reglementările locale.

Agricultorii și micii fermieri primesc facilități fiscale pentru terenurile agricole.

Sunt scutite de impozit și anumite proprietăți, cum ar fi terenurile și clădirile din domeniul public sau cele utilizate de unități de învățământ și instituții religioase.

Ce scutiri fiscale au fost eliminate în 2026

Printre facilitățile care nu mai sunt valabile din 2026 se numără:

Scutirile pentru organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) la impozitul pe terenuri și clădiri.

Scutirile pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv cele încadrate în handicap grav sau accentuat și cele cu gradul I de invaliditate, pentru clădiri și terenuri.

Aceste schimbări fac parte dintr-o reformă fiscală care pune accent pe o taxare uniformă și creșterea veniturilor la buget.

Scutiri de taxe și impozite în 2026: Cum pot verifica contribuabilii facilitățile fiscale aplicabile

Este recomandat ca fiecare contribuabil să verifice anual regulamentul local de taxe și impozite, fie online, fie pe site-urile autorităților locale și pe , fie direct la ghișeele Direcțiilor de Taxe și Impozite Locale, pentru a cunoaște exact facilitățile aplicabile în zona sa.