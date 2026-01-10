B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un bulgar căutat în Austria și un belarus evadat din închisoare, depistația la granițele României

Un bulgar căutat în Austria și un belarus evadat din închisoare, depistația la granițele României

B1.ro
10 ian. 2026, 12:53
Un bulgar căutat în Austria și un belarus evadat din închisoare, depistația la granițele României
Foto: snppc.ro
Cuprins
  1. Pe cine au reținut polițiștii de frontieră de la granița Giurgiu
  2. Pe cine au depistat polițiștii de frontieră de la granița Albița

Polițiștii de frontieră au făcut două „capturi” cel puțin interesante la granița de la Giurgiu și cea de la Albița. Ambele persoane erau bărbați, străini și erau căutați de polițiști, în alte țări.

„Două persoane urmărite internaţional, pe numele cărora existau alerte de arestare emise de autorităţi străine, au fost depistate în ultimele zile de poliţiştii de frontieră români, în urma controalelor efectuate. Este vorba despre un cetăţean bulgar, căutat pentru extrădare, şi un cetăţean belarus care evadase recent dintr-o închisoare”, a mai precizat Poliţia de Frontieră.

Pe cine au reținut polițiștii de frontieră de la granița Giurgiu

Polițiștii de la frontieră Giurgiu au reușit să prindă un cetăţean bulgar, căutat de autoritățile din Austria. Asta se întâmpla joi, pe 8 ianuarie, în jurul orei 11.30. Polițiștii l-au depistat pe fugar în urma unui control pe DN5, la volanul unui autoturism înmatriculat în Polonia, care circula pe ruta România – Bulgaria.

„În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicaţiei e-DAC, poliţiştii de frontieră au constatat că şoferul, cetăţean bulgar, figurează în baza de date cu semnalarea „persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării,” alertă emisă de către Austria”, a anunțat, sâmbătă, Poliţia de Frontieră.

Pe cine au depistat polițiștii de frontieră de la granița Albița

La o zi după descoperirea bulgarului fugar, pe 9 ianuarie, polițiștii de la frontiera Albița au reținut și ei o persoană căutată internațional. De data aceasta, a fost vorba despre un belarus în vârstă de 36 de ani, evadat de la închisoare, pe numele căruia Interpol emisese o alertă. Acesta s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa pentru efectuarea formalităţilor de control necesare intrării în țară.

„La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol, cu menţiunea căutat în vederea arestării, deoarece acesta a evadat dintr-o închisoare din Belarus în data de 08.01.2026”, menţionează Poliţia de Frontieră.

Tags:
Citește și...
Copil din Baia Mare, la spital după ce un dulap s-a prăbușit peste el. Totul s-a petrecut sub ochii părinților
Eveniment
Copil din Baia Mare, la spital după ce un dulap s-a prăbușit peste el. Totul s-a petrecut sub ochii părinților
Cancerul de colon combătut cu un tratament pentru slăbit. Un studiu dă speranțe oncologilor
Eveniment
Cancerul de colon combătut cu un tratament pentru slăbit. Un studiu dă speranțe oncologilor
Leguma care poate fi periculoase pentru organism. Dr. Virgiliu Stroescu: „Poate stimula dezvoltarea tumorilor”
Eveniment
Leguma care poate fi periculoase pentru organism. Dr. Virgiliu Stroescu: „Poate stimula dezvoltarea tumorilor”
Cât costă întreținerea unei mașini în 2026? Tot mai puțini români își permit să dețină un autoturism
Eveniment
Cât costă întreținerea unei mașini în 2026? Tot mai puțini români își permit să dețină un autoturism
Numărul total de turiști a scăzut în 2025, deși mai mulți străini au vizitat România. Din ce țări vin cei mai mulți vizitatori
Eveniment
Numărul total de turiști a scăzut în 2025, deși mai mulți străini au vizitat România. Din ce țări vin cei mai mulți vizitatori
Șocul unui român după 42 de ani de muncă. Ce pensie va primi, deși ultimul salariu a fost de 7.000 de lei
Eveniment
Șocul unui român după 42 de ani de muncă. Ce pensie va primi, deși ultimul salariu a fost de 7.000 de lei
Bucureștenii, revoltați. Cât au ajuns să plătească, pe an, pentru un loc de parcare: „Chiar mi se pare exagerat”
Eveniment
Bucureștenii, revoltați. Cât au ajuns să plătească, pe an, pentru un loc de parcare: „Chiar mi se pare exagerat”
Cristian Tudor Popescu: Trump poate face orice îi trece lui prin cap cu România, iar noi nu vom înceta să-l lingușim
Eveniment
Cristian Tudor Popescu: Trump poate face orice îi trece lui prin cap cu România, iar noi nu vom înceta să-l lingușim
Legea pregătirii militare, promulgată de Nicușor Dan: Ce drepturi și obligații au cetățenii
Eveniment
Legea pregătirii militare, promulgată de Nicușor Dan: Ce drepturi și obligații au cetățenii
Cât a plătit un român pentru o vacanță de o lună, în Vietnam
Eveniment
Cât a plătit un român pentru o vacanță de o lună, în Vietnam
Ultima oră
12:17 - 10 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Antipa de la Calapodești, singurul român canonizat în Muntele Athos
11:56 - S-a dat start controalelor în companiile de stat. Ilie Bolojan vrea să afle cum au fost făcute numirile la vârful instituțiilor
11:19 - Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro
10:31 - Vremea astăzi, 10 ianuarie. Jumătate de țară se confruntă cu ger, în timp ce cealaltă va avea parte de ninsori
10:01 - Copil din Baia Mare, la spital după ce un dulap s-a prăbușit peste el. Totul s-a petrecut sub ochii părinților
09:37 - Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
09:05 - Radu Miruță: Impactul acordului UE-Mercosur asupra agriculturii din România este nesemnificativ
08:32 - FACIAS amenință că va da în judecată Ministerul Educației. Zeci de miliarde de lei dedicați cercetării sunt blocate
00:02 - Protestele din Iran se amplifică. Liderii europeni fac apel la calm și condamnă uciderea manifestanților
23:59 - Viorica de la Clejani plănuiește să se mute din țară: „E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot”. Ce spune despre Fulgy, după atacurile tânărului la adresa familie