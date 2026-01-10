Polițiștii de frontieră au făcut două „capturi” cel puțin interesante la granița de la Giurgiu și cea de la Albița. Ambele persoane erau bărbați, străini și erau căutați de polițiști, în alte țări.

„Două persoane urmărite internaţional, pe numele cărora existau alerte de arestare emise de autorităţi străine, au fost depistate în ultimele zile de poliţiştii de frontieră români, în urma controalelor efectuate. Este vorba despre un cetăţean bulgar, căutat pentru extrădare, şi un cetăţean belarus care evadase recent dintr-o închisoare”, a mai precizat Poliţia de Frontieră.

Pe cine au reținut polițiștii de frontieră de la granița Giurgiu

Polițiștii de la frontieră Giurgiu au reușit să prindă un cetăţean bulgar, căutat de autoritățile din Austria. Asta se întâmpla joi, pe 8 ianuarie, în jurul orei 11.30. Polițiștii l-au depistat pe fugar în urma unui control pe DN5, la volanul unui autoturism înmatriculat în Polonia, care circula pe ruta România – Bulgaria.

„În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicaţiei e-DAC, poliţiştii de frontieră au constatat că , cetăţean bulgar, figurează în baza de date cu semnalarea „persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării,” alertă emisă de către Austria”, a anunțat, sâmbătă, Poliţia de Frontieră.

Pe cine au depistat polițiștii de frontieră de la granița Albița

La o zi după descoperirea bulgarului fugar, pe 9 ianuarie, polițiștii de la frontiera Albița au reținut și ei o persoană căutată internațional. De data aceasta, a fost vorba despre un belarus în vârstă de 36 de ani, evadat de la închisoare, pe numele căruia Interpol emisese o alertă. Acesta s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa pentru efectuarea formalităţilor de control necesare intrării în țară.

„La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol, cu menţiunea căutat în vederea arestării, deoarece acesta a evadat dintr-o închisoare din Belarus în data de 08.01.2026”, menţionează .