Medicul Virgiliu Stroescu a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește consumul de morcovi. Medicul a explicat ce beneficii poate avea această legumă populară în bucătăria românească și nu numai, dar și ce riscuri. Totul ține de cantitea consumată.

De ce este consumul de morcovi benefic, potrivit medicului Virgiliu Stroescu

Morcovii sunt cunoscuți ca fiind alimente sănătoase, benefice pentru organism și funcționarea sa optimă. Însă, prea puțini știu ce face, cu adevărat, morcovii să fie benefici. Este vorba despre fibrele și provitamina A pe care aceste legume le conțin.

„Morcovii sunt foarte sănătoși, deoarece conțin fibre, dar și provitamina A, care contribuie la menținerea sănătății și a aspectului fizic. Important este să fie consumați cu moderație, nu în cantități excesive.

S-a demonstrat că betacarotenul din morcovi, substanța care le dă culoarea portocalie, este o provitamină A”, a explicat medicul.

Ce efecte poate avea betacarotenul asupra celor care suferă de cancer

Studiile realizate pe persoane cu cancer pulmonar au arătat că betacarotenul poate încetini dezvoltarea afecțiunii. Rezultatele erau cu atât mai bune cu cât betacarotenul provenea din surse naturale, cum ar fi morcovii.

„Studiile au arătat că betacarotenul administrat persoanelor cu cancer pulmonar poate încetini dezvoltarea tumorii. Nu vindecă boala, dar poate opri sau încetini evoluția acesteia.

S-a observat că persoanele care consumau morcovi sau betacaroten aveau rezultate mai bune”, a adăugat medicul.

Când consumul de morcovi poate deveni periculos, potrivit medicului Virgiliu Stroescu

Însă, morcovul poate avea efecte positive asupra organismului doar când este consumat cu moderație. Excesul de morcovi presupune exces de vitamina A, care în cantități mari devine toxică. Studiile privind administrarea de vitamina A au fost întrerupt atunci când s-a constatat că persoanele care consumaseră această substanță în cantități mari au murit mai repede decât celelalte.

„Atunci când cercetătorii au administrat direct vitamina A, în doze mari, efectele au fost negative. În loc să ajute, vitamina A administrată în cantități mari a devenit toxică.

Experimentul a fost oprit după doi ani, deoarece s-a constatat că persoanele care au consumat cantități mari de vitamina A au murit mai repede.

În doze mici, A ajută organismul, dar în doze mari poate stimula dezvoltarea tumorilor”, a concluzionat .