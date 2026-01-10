Patru români, cu vârste cuprinse între 34 și 47 de ani, au ajuns după gratii, în Croația, după ce au încercat să dea o spargere la un magazin, dintr-un complet comercial.

Cum au încercat cei patru români să își justifice faptele în fața instanței din Croația

Cei patru români au fost acuzați de furt calificat, falsificare de documente și constrângerea unui funcționar, dat fiind faptul că au rănit doi polițiști, în încercarea de a fugi de la locul faptei.

Spre deosebire de un bărbat de 34 de ani, care lucrează în propria companie, ceilalți trei hoți trăiesc din ajutor social și alocația copiilor. Cei patru au în total 20 de copii și tocmai această carte au jucat-o în sala de judecată. De asemenea, cel mai în vârstă dintre ei a ținut să le menționeze judecătorilor că se confruntă cu probleme de cardiace, potrivit .

Ce pedepse au primit cei patru români

Cel mai în vârstă a primit șase luni de închisoare pentru furt calificat, cea mai dură pedeapsă în acest caz fiind primită de un bărbatul de 40 de ani, acuzat de furt calificat și constrângerea unui funcționar. Acesta din urmă hoț ar fi trebuit să rămână în spatele gratiilor timp de 14 luni, încă un judecător a decis să îi reducă pedeapsa. Astfel, va sta 6 luni în detenție, iar restul pedepsei se transformă în condamnare cu suspendare, pe o perioadă de trei ani. De asemenea, are de achitat o amendă de 4.000 de euro.

Un alt bărbat, de 45 de ani, a fost condamnat la 14 luni de închisoare pentru tentativă de constrângere a unui funcționar. Acesta va petrece tot 6 luni în închisoare, restul devenind, și în cazul lui, o pedeapsă cu suspendare pe trei ani.

Cel mai tânăr dintre cei patru, antreprenor în România, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de patru ani. De asemenea, trebuie să achite o amendă de 20.000 de euro către bugetul de stat. În total, hoții s-au ales cu în valoare de 24.000 de euro.

Cum a acționat gruparea de hoți

Pe 3 aprilie 2025, la miezul nopții, cel mai tânăr și cel mai bătrân dintre inculpați au pornit spre centrul comercial, într-un Volvo cu numere de înmatriculare germane. Au studiat magazinul Elipso din parcare, fiind atenți la vitrine și la căile de acces. Au elaborat un plan de intrare și s-au făcut dispăruți.

În jurul orei 3.30 dimineața, cel mai tânăr s-a dus pe o stradă din apropiere, strada Domačinovićeva din apropiere, unde a montat pe un VW Golf, mașina cu care urmau să dea spargerea, plăcuțele de înmatriculare franceze ale unui VW Polo.

În mai puțin de o oră, în jur de 04.10, s-au întors la , înarmați cu o rangă pe care au folosit-o pentru a sparge ușa de la intrarea magazinului. Au reușit să fure doar două telefoane, în valoare de 510 euro, când au fost prins în flagrant de polițiști.

Unul dintre hoți nu a ascultat ordinul „Opriți-vă, polițiști!” și a început să fugă frenetic. Prins, în cele din urmă, de unul dintre polițiști, a început să se agite, reușind, împreună cu agentul care se chinuia să-l imobilizeze, să spargă un raft de sticlă. Cei doi au ajuns pe podea, unde au continuat lupta. Încăierarea s-a terminat abia când polițistul a reușit să-l încătușeze pe român.

Similar s-a întâmplat și în cazul hoțului de 45 de ani, care s-a luptat cot la cot cu un polițist, în încercarea de a scăpa de la fața locului.

Cel mai tânăr dintre inculpați a fost singurul care a reușit să se sustragă de la locul jafului. A fugit cu Volvo-ul său pe autostradă și a continuat să ruleze până în jurul 04.45, când a fost prins de un echipaj de poliție.