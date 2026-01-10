Tragedie în Poliția Română. În cursul zilei de sâmbătă, șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a fost găsit fără suflare în propriul birou.

Ce mesaj a transmis IPJ Dolj după moartea inspectorului-șef

În vârstă de 51 de ani, Marius-Daniel Mîrzacu a fost găsit fără suflare în biroul său, în cursul acestei dimineți. Colegii săi bănuiesc că inspectorul-șef ar fi suferit un infarct.

În urma tragediei, IPJ Dolj a făcut o postare pe pagina sa oficială de Facebook, prin care a lăudat devotamentul și responsabilitatea cu care Marius-Daniel Mîrzacu și-a îndeplinit responsabilitățile ca șef al instituției. Inspectoratul a încheiat mesajul, transmitând condoleanțe familiei, prietenilor, dar și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat.

„Vestea dispariției sale reprezintă o pierdere grea pentru întreaga instituție. De-a lungul carierei sale, domnul Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate și devotament față de misiunea , contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor instituționale și la menținerea siguranței publice.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, împreună cu întregul colectiv, transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat”, a transmis .

De când se afla Marius-Daniel Mîrzacu la conducerea IPJ Dolj

Nici Ministerul Afacerilor nu a rămas indiferent la tragedia care a avut loc în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

„Suntem alături de colegii din Poliția Română, în aceste momente de profundă durere. Comisarul-șef Marius-Daniel Mîrzacu va rămâne în memoria noastră ca un profesionist dedicat, care și-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate, demnitate și devotament față de cetățeni. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris și Ministerul Afacerilor Interne, pe pagina sa oficială de Facebook.

Marius-Daniel Mîrzacu s-a născut în anul 1974 la Ștefănești, județul Argeș. A ajuns la vârful IPJ Dolj în anul 2024, în urma câștigării unui concurs. Anterior, a ocupat funcția de conducere a Serviciului Anticorupție din Poliție, de la nivelul județului Argeș.