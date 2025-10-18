Comerțul cu energie electrică în Europa s-a schimbat radical după invazia Rusiei în Ucraina și criza globală a gazelor naturale. Securitatea energetică și accesibilitatea au devenit priorități strategice majore pentru în contextul tensiunilor și instabilității geopolitice globale.

Cum a transformat criza geopolitică comerțul cu energie electrică în Europa

Tensiunile geopolitice și criza climatică determină Uniunea Europeană să își consolideze cooperarea energetică. Scopul este asigurarea stabilității și a sustenabilității rețelelor de electricitate.

Datele Eurostat arată că, în 2024, din 35 de state europene analizate, 13 au fost exportatoare nete de energie, iar 21 au fost importatoare. Singura excepție a fost Cipru, care nu a raportat niciun import de electricitate. Țara demonstrează o independență energetică rară la nivelul continentului.

Cât de dependentă este UE de importurile de energie electrică

Dependența energetică a unei țări se măsoară prin raportarea importurilor nete la consumul total de electricitate. Un procent pozitiv arată că statul importă mai mult decât exportă, în timp ce un procent negativ indică o balanță favorabilă exporturilor.

În anul 2024, media pentru Uniunea Europeană a fost de -0,5%, ceea ce înseamnă că, în ansamblu, statele membre au exportat mai multă energie decât au importat.

Ce țări câștigă și ce țări pierd în comerțul european cu energie electrică

În Europa, mai multe țări exportă semnificativ mai multă decât importă. Suedia ocupă primul loc, cu un procent de -27%, urmată de Franța, cu -22%. Alte exportatoare importante sunt Slovenia (-19%), Norvegia (-14%), Slovacia (-13%), Cehia (-12%) și Austria (-10%).

Dintre marile economii europene, Franța și Spania sunt exportatoare, în timp ce Germania și Italia rămân importatoare nete. Situația se poate schimba rapid. Grecia a trecut de la un import net de 10% în 2023 la un export net de -0,6% în 2024, în timp ce Croația a crescut la 26% import net.

În ceea ce privește volumele, Italia este cel mai mare importator net, cu 51.000 GWh, urmată de Germania, cu 26.269 GWh. Pe de altă parte, Franța domină topul exportatorilor, cu 89.851 GWh, urmată de Suedia, cu 33.435 GWh, potrivit euronews.com.