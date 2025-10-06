Energia electrică s-ar putea ieftini imediat, susțin specialiștii, cu condiția ca guvernul condus de să dorească acest lucru. Măsura nu este dorită de politcieni deoarece aduce sume importante la buget.

Cum se poate ieftini energia electrică

Facturile la electricitate s-ar putea ieftini rapid, cu condiția ca să fie redus și din preț să fie eliminate accizele, susțin experții. În opinia acestora, acciza ar trebui aplicată doar produselor de lux nu la energia electrică, de care beneficiază toată lumea. Această opinie a fost exprimată de Daniela Dărăban, directorul executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), în cadrul unui eveniment de specialitate.

„Pe o piață pe care plafonul generalizat pentru marea majoritate a clienților s-a ridicat începând cu 1 iulie, dinamica ofertelor eu cred că este pozitivă, pentru că am văzut în ultimele luni reduceri, nu creșteri pe oferte. Și așteptările noastre trebuie să fie unele realiste. În factură, 45% sunt costurile administrative, care sunt stabilite prin decizii administrative. Vă dau un exemplu pe care, cu surprindere, l-am aflat și eu zilele trecute”, a declarat Daniela Dărăban.

Potrivit spuselor sale, 45% din preț este format din TVA și accize, bani scoși din buzunarele românilor, care ajung în . Daniela Dărăban a arătat că acciza se aplică, conform Codului Fiscal pentru bunuri de lux ori produse care poluează. Or, a arătat ea, energia electrică nu este un produs poluator.

„Știți că plătim două tipuri de contribuții la buget. Este TVA-ul care, culmea, a crescut, nu s-a redus, dar ne dorim să reducem factura. Eu recomand puternic să se reducă TVA-ul – și atunci va fi o reducere a facturii din a doua lună. Și avem această acciză. Încercând într-un demers de informare, de educare a publicului larg, aflu din Codul fiscal că acciza este pentru bunuri de lux, ca definiție, scop – și pentru bunuri care poluează. Energia eu cred că nu este un bun de lux”, a menționat Daniela Dărăban.

Guvernul trebuie să scoată acciza din preț

Daniela Dărăban a arătat că, în prezent, mare parte din energia electrică este produsă din surse regenerabile, astfel că nu se mai justifică aplicarea unei accize. În opinia sa, Guvernul condus de Ilie Bolojan ar trebui să adopte un calendar de scoatere a accizei din factura consumatorului.

Or, acest lucru nu este dorit de actualii guvernanți dat fiind că banii, plătiți de consumatori în plus, ajung în bugetul public. Drept urmare, susține Daniela Dărăban, guvernanții ar trebui să fie onești și să recunoască acest lucru, că mențin acciza în facturile consumatorilor pentru a strânge bani la buget.

„Vorbind de o pondere semnificativă a energiei verzi, atunci mă gândesc că ar trebui să avem și un calendar de scoatere a accizei din factura consumatorului pentru că nu-i mai văd scopul. Înțeleg că există o nevoie la buget, dar atunci trebuie să fim onești. Vrem să colectăm bani prin facturile de energie”, a mai spus Daniela Dărăban, conform profit.ro.

Motivele pentru care se scumpește energia electrică

Daniela Dărăban consideră că guvernanții n-ar trebui să dea vina pe pentru a acoperi adevăratele motive ale scumpirii facturilor. Potrivit spuselor sale, opinia publică trebuie informată corect de politicieni în legătură cu prețurile majorate la energia electrică. Controalele la diferiții operatori nu vor duce la ieftinirea facturilor.

„Ok, dar nu o să dăm vina pe furnizori că nu-și fac treaba sau că nu știu să facă furnizare de energie sau există nu știu ce mișcări suspecte prin piață și trebuie repede iar să dăm drumul la toate controalele posibile. Eu nu zic să nu se controleze. Controale sunt tot timpul în sectorul energetic, la operatorii de pe toate segmentele. Nu trebuie anunțat la televizor când trebuie să te duci în control. Eu cred că instituțiile își fac treaba din acest punct de vedere”, a mai spus șefa ACUE.

Daniela Dărăban susține că este nevoie de o analiză și chiar de o discuție la nivel guvernamental pentru a reduce taxele aplicate pe energia electrică. De asemenea, în opinia sa, este nevoie de o colaborare în interesul consumatorilor, între instituțiile publice și operatorii de pe piața energiei electrice.

„Pentru zona de furnizare plec de aici cu ideea că domnul președinte George Niculescu (președintele – n. red.) ne va ajuta să stabilim un plan, poate este nevoie de o discuție și la nivel guvernamental, astfel încât să putem reduce această sumă care este încă în analiza ANRE – și sunt de acord că trebuie găsite soluții de accelerare a capacității care pot să impună probabil și sprijin din partea operatorilor noștri”, a adăugat Daniela Dărăban.