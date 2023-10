Cine era „Capo del tutti capi”, șeful impostor care a condus RAR Griviţa timp de 14 ani

Scandal la Registrul Auto Român după ce s-a aflat că Marian Sora a condus fără acte și studii adecvate una dintre reprezentanțele instituției timp de 14 ani. În vârstă de 57 de ani, șeful punctului RAR era cunoscut drept „Capo del tutti capi”. De-a lungul timpului a reușit să manipuleze sistemul și să ocupe funcția de șef al RAR Grivița până când a fost descoperit și arestat de polițiști săptămâna trecută, scrie

Ascensiune profesională incredibilă fără acte și studii

Marian Sora a fost reținut de polițiști sub acuzația de complicitate la fals intelectual în formă continuată și uzurpare de calități oficiale. Ancheta dezvăluie că el s-a prezentat în fiecare zi de luni până vineri la RAR Grivița, comportându-se ca și cum ar fi fost șeful instituției. Acesta organiza expertizarea mașinilor, dădea ordine, stabilea prioritățile pentru expertizare, permitea accesul unor mașini neoficiale, dicta inginerilor de linie să aprobe mașini fără o verificare adecvată și chiar făcea fotografii beneficiarilor.

Șeful clandestin și complicitatea angajaților

Marian Sora a reușit să-și mențină poziția secretă de șef al RAR Grivița timp de 14 ani prin complicitatea angajaților. De-a lungul anilor, instituția a avut șase directori și reprezentanța de la Grivița a avut doi, dar Marian Sora a rămas în funcție în tot acest timp. Ancheta sugerează că toți cei care au ocupat funcții de conducere în RAR ar trebui să răspundă pentru cum a fost posibil acest lucru.

O afacere ilegală cu mașini, încălcări grave ale legii și corupție

Anchetatorii au descoperit că Marian Sora a facilitat o serie de încălcări grave ale legii și acte de corupție în cadrul RAR Grivița. El a ajutat sute de șoferi să schimbe specificațiile mașinilor în acte, adesea fără respectarea reglementărilor legale. Prin intermediul unor angajați complici, el a permis modificarea greutății maxime autorizate a vehiculelor, astfel încât acestea să poată fi conduse cu un permis de conducere de categoria B, în ciuda dimensiunilor mari. Pentru aceste servicii ilegale, Marian Sora și colaboratorii săi primeau sume cuprinse între 600 și 7.000 de lei pentru fiecare mașină.

Au fost arestate și alte persoane implicate

Marian Sora și aghiotantul său au fost arestați în biroul pe care îl foloseau în mod clandestin. Ancheta a dus la ridicarea a 360 de dosare și la punerea sub acuzare a soțului directoarei legale a RAR Grivița, care era angajat oficial în departamentul Transport și este acuzat de delapidare. Se pare că acesta acționa ca subordonat al lui Marian Sora, oferind servicii de transport marfă. Mai mulți angajați din reprezentanță se află sub acuzare în acest caz, iar Marian Sora și aghiotantul său se află în prezent sub control judiciar.

Răspunsul oficial al Registrului Auto Român: RAR se dezice de activitățile ilegale

Singurul comentariu oficial a venit din partea RAR transmite că nu poate furniza informații despre anchetă. RAR subliniază că se delimitează de orice activități ilegale și reiterează politica de toleranță zero în fața acestor aspecte.