Noi detalii ies la iveală despre doctoriţa din București care a fost găsită decedată. Medicul radiolog Viviana Niță, în vârstă de 39 de ani, a fost găsită moartă în locuința sa din Dămăroaia, din Sectorul 1. Descoperirea a fost făcută de fostul său partener, de care se despărțise recent, acesta fiind cel care a alertat autoritățile după ce femeia nu a răspuns la apelurile și mesajele sale.
Potrivit primelor date, doctorița a fost găsită cu o pungă pe cap, fixată cu un cordon, iar în apropiere se afla un bilet de adio. Aceste elemente sugerează o posibilă sinucidere. De asemenea, sursele din anchetă susțin că femeia trecea printr-o perioadă dificilă, confruntându-se cu episoade depresive și că ar fi luat și o cantitate de pastile, conform informațiilor publicate de Observator News.
Fostul partener a decis să meargă la apartamentul Vivianei Niță după ce a observat că ceva nu este în regulă și nu a mai putut lua legătura cu ea. Ajuns la fața locului, a constatat tragedia și a contactat imediat serviciile de urgență. Echipele medicale sosite nu au mai putut face nimic pentru a salva viața femeii. Poliția a început o anchetă, iar în urma primelor verificări nu au fost găsite urme de violență, potrivit Click!.
Deocamdată, anchetatorii consideră sinuciderea drept cauza probabilă a morții, dar rezultatele finale vor fi stabilite doar după completarea tuturor expertizelor medico-legale și toxicologice. Ancheta vizează atât aspectele profesionale, cât și cele personale, în încercarea de a clarifica toate circumstanțele care au dus la acest deznodământ tragic.
Viviana Niță era recunoscută ca un profesionist dedicat și respectat în domeniul radiologiei, cu o carieră bine consolidată în cadrul unei clinici private din Capitală. Pierderea sa lasă o amprentă profundă asupra colegilor și prietenilor, ridicând și un semnal de alarmă privind presiunile emoționale cu care se confruntă adesea medicii.