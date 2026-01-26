B1 Inregistrari!
Cine este, de fapt, doctoriţa din București, găsită moartă în casă. Femeia ar fi fost descoperită cu o pungă pe cap

Ana Maria
26 ian. 2026, 16:31
Cine este, de fapt, doctoriţa din București, găsită moartă în casă. Femeia ar fi fost descoperită cu o pungă pe cap
Sursa foto: Facebook / @Viviana Nita
Cuprins
  1. Doctoriţa din București, găsită decedată. Ce indicii au găsit autoritățile la locul tragediei
  2. Doctoriţa din București, găsită decedată. Cine a descoperit corpul și cum a reacționat
  3. Care este poziția oficială a autorităților
  4. Cum era percepută Viviana Niță în cadrul comunității medicale

Noi detalii ies la iveală despre doctoriţa din București care a fost găsită decedată. Medicul radiolog Viviana Niță, în vârstă de 39 de ani, a fost găsită moartă în locuința sa din Dămăroaia, din Sectorul 1. Descoperirea a fost făcută de fostul său partener, de care se despărțise recent, acesta fiind cel care a alertat autoritățile după ce femeia nu a răspuns la apelurile și mesajele sale.

Doctoriţa din București, găsită decedată. Ce indicii au găsit autoritățile la locul tragediei

Potrivit primelor date, doctorița a fost găsită cu o pungă pe cap, fixată cu un cordon, iar în apropiere se afla un bilet de adio. Aceste elemente sugerează o posibilă sinucidere. De asemenea, sursele din anchetă susțin că femeia trecea printr-o perioadă dificilă, confruntându-se cu episoade depresive și că ar fi luat și o cantitate de pastile, conform informațiilor publicate de Observator News.

Doctoriţa din București, găsită decedată. Cine a descoperit corpul și cum a reacționat

Fostul partener a decis să meargă la apartamentul Vivianei Niță după ce a observat că ceva nu este în regulă și nu a mai putut lua legătura cu ea. Ajuns la fața locului, a constatat tragedia și a contactat imediat serviciile de urgență. Echipele medicale sosite nu au mai putut face nimic pentru a salva viața femeii. Poliția a început o anchetă, iar în urma primelor verificări nu au fost găsite urme de violență, potrivit Click!.

Care este poziția oficială a autorităților

Deocamdată, anchetatorii consideră sinuciderea drept cauza probabilă a morții, dar rezultatele finale vor fi stabilite doar după completarea tuturor expertizelor medico-legale și toxicologice. Ancheta vizează atât aspectele profesionale, cât și cele personale, în încercarea de a clarifica toate circumstanțele care au dus la acest deznodământ tragic.

Cum era percepută Viviana Niță în cadrul comunității medicale

Viviana Niță era recunoscută ca un profesionist dedicat și respectat în domeniul radiologiei, cu o carieră bine consolidată în cadrul unei clinici private din Capitală. Pierderea sa lasă o amprentă profundă asupra colegilor și prietenilor, ridicând și un semnal de alarmă privind presiunile emoționale cu care se confruntă adesea medicii.

