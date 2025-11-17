B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Biletul de adio lăsat de tânărul polițist care s-a sinucis. Ce probleme avea Marius

Biletul de adio lăsat de tânărul polițist care s-a sinucis. Ce probleme avea Marius

Traian Avarvarei
17 nov. 2025, 19:41
Biletul de adio lăsat de tânărul polițist care s-a sinucis. Ce probleme avea Marius
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce s-a sinucis polițistul
  2. Cum au aflat colegii despre moartea polițistului

Apar noi date despre polițistul din Argeș, angajat al IPJ Giurgiu, care s-a sinucis duminică. Tânărul de 24 de ani a lăsat un bilet de adio în care și-a explicat gestul.

De ce s-a sinucis polițistul

Marius era polițist la Secția 4 Ghimpați din 2022. El se simțea copleșit deoarece avea probleme cu banii, iar mama lui era bolnavă.

Agentul locuia într-un apartament închiriat și nu-și mai plătise chiria în ultimele trei luni. Din acest motiv, proprietara îl tot amenința cu evacuarea.

Vinerea trecută, Marius și șeful său au discutat cu conducerea IPJ Giurgiu despre dorința lui de a se transfera acasă la el, în Argeș. Șeful i-a promis că îi va aproba raportul, dar tânărul n-a mai așteptat să se întâmple acest lucru.

Duminică dimineață, după ce a ieşit din tură, Marius s-a dus acasă şi s-a împușcat în cap. El a lăsat un mesaj de adio în care a scris că regretă decizia luată, dar avea prea multe datorii şi nu mai vedea altă scăpare, informează Adevărul.

Cum au aflat colegii despre moartea polițistului

Proprietara apartamentului a fost cea care a alertat poliția, după ce a văzut că tânărul nu-i mai răspunde la telefon.

„Astăzi (duminică – n.r.), la sediul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Ghimpați, s-a prezentat o femeie, care a sesizat faptul că un tânăr, de 24 de ani, din județul Argeș, chiriaș în apartamentul pe care aceasta îl deține, nu răspunde la telefon.

În temeiul sesizării, la fața locului, s-au deplasat polițiști, care au descoperit faptul că tânărul în cauză s-ar fi împușcat, cu o armă, în zona capului”, a transmis, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu.

Tags:
Citește și...
MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României
Eveniment
MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României
Inteligența artificială, noua cauză de conflicte în cupluri. Ce rol joacă chatboții în divorțuri
Eveniment
Inteligența artificială, noua cauză de conflicte în cupluri. Ce rol joacă chatboții în divorțuri
Ce-a pățit jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, la comemorarea Colectiv. Informația, confirmată de surse judiciare
Eveniment
Ce-a pățit jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, la comemorarea Colectiv. Informația, confirmată de surse judiciare
MAI avertizează asupra unei noi campanii frauduloase. Cum funcționează schema „votează copilul prietenului meu”
Eveniment
MAI avertizează asupra unei noi campanii frauduloase. Cum funcționează schema „votează copilul prietenului meu”
Plata pensiilor în decembrie 2025: Când intră pe card și când se dau pensiile prin poștă. Află și cine primește bani în plus
Eveniment
Plata pensiilor în decembrie 2025: Când intră pe card și când se dau pensiile prin poștă. Află și cine primește bani în plus
Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
Eveniment
Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
Eveniment
Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
Newsweek: Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Eveniment
Newsweek: Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Ce spune Andreea Raicu despre ancheta psihiatrului Cristian Andrei: „E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește”
Eveniment
Ce spune Andreea Raicu despre ancheta psihiatrului Cristian Andrei: „E o imagine sinistră: cel care pretinde că vindecă rana e cel care o adâncește”
Locuitorii din Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești noaptea trecută. Primarul: „Totdeauna suntem nepregătiți”
Eveniment
Locuitorii din Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești noaptea trecută. Primarul: „Totdeauna suntem nepregătiți”
Ultima oră
20:45 - Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”
20:29 - O rețea uriașă de hoți de buzunare a fost destructurată în Italia. Metodele prin care liderii îi determinau pe ceilalți membrii să fure
20:21 - Prima plată a burselor școlare se va efectua pe 20 noiembrie. Ce reguli trebuie respectate pentru a le primi integral
20:20 - Drulă: Băluță și Ciucu au candidat anul trecut sub sigla PSD. Anca Alexandrescu e așa antisistem, că i-a consiliat pe PSD-iștii Năstase, Ponta și Oprescu
20:12 - MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României
Catalin Drula
19:38 - Controalele fiscale vizează fermierii cu subvenții mari. Cum funcționează verificările ANAF
19:29 - Cătălin Drulă a explicat cum va arăta Parcul Uranus: „Înlăturăm zidurile Parlamentului și facem un parc de 78 de hectare. E o reparație morală necesară după răul făcut de regimul comunist” (VIDEO)
19:28 - Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
19:01 - Inteligența artificială, noua cauză de conflicte în cupluri. Ce rol joacă chatboții în divorțuri
18:55 - Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”