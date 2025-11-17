Apar noi date despre polițistul din Argeș, angajat al IPJ Giurgiu, care duminică. Tânărul de 24 de ani a lăsat un bilet de adio în care și-a explicat gestul.

De ce s-a sinucis polițistul

Marius era polițist la Secția 4 Ghimpați din 2022. El se simțea copleșit deoarece avea probleme cu banii, iar mama lui era bolnavă.

Agentul locuia într-un apartament închiriat și nu-și mai plătise chiria în ultimele trei luni. Din acest motiv, proprietara îl tot amenința cu evacuarea.

Vinerea trecută, Marius și șeful său au discutat cu conducerea IPJ Giurgiu despre dorința lui de a se transfera acasă la el, în Argeș. Șeful i-a promis că îi va aproba raportul, dar tânărul n-a mai așteptat să se întâmple acest lucru.

Duminică dimineață, după ce a ieşit din tură, Marius s-a dus acasă şi s-a împușcat în cap. El a lăsat un mesaj de adio în care a scris că regretă decizia luată, dar avea prea multe datorii şi nu mai vedea altă scăpare, informează .

Cum au aflat colegii despre moartea polițistului

Proprietara apartamentului a fost cea care a alertat poliția, după ce a văzut că tânărul nu-i mai răspunde la telefon.

„Astăzi (duminică – n.r.), la sediul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Ghimpați, s-a prezentat o femeie, care a sesizat faptul că un tânăr, de 24 de ani, din județul Argeș, chiriaș în apartamentul pe care aceasta îl deține, nu răspunde la telefon.

În temeiul sesizării, la fața locului, s-au deplasat polițiști, care au descoperit faptul că tânărul în cauză s-ar fi împușcat, cu o armă, în zona capului”, a transmis, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu.