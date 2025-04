Cine sunt turcii care ar putea prelua Damen Mangalia? / Angajații se tem că întârzierea găsirii unei soluții ar putea duce la o instabilitate economică prelungită

Presa turcă că autoritățile române se află în negocieri avansate cu compania de construcții navale Desan din Turcia pentru a închiria unitățile de producție și forța de muncă ale Șantierelor Navale Damen Mangalia (DSMa), potrivit unor surse familiare cu chestiunea.

Desan, care operează un șantier naval în districtul Tuzla din Istanbul, este interesat să-și extindă capacitatea pentru a deservi nave mai mari decât cele permise prin Canalul Panama.

Docurile existente ale DSMa îndeplinesc aceste cerințe, făcând șantierul Mangalia o potențială potrivire.

Șantierul naval Mangalia a fost în dificultate financiară, cu peste 200 de muncitori disponibilizați începând cu 28 februarie și peste 1.000 de angajați puși în șomaj tehnic până pe 31 mai.

Damen Shipyards Mangalia se afla in prezent in procedura de insolventa initiata in iunie 2024.

Guvernul României, care deține un pachet majoritar de 51% în șantier prin Șantierul Naval 2 Mai, a căutat soluții pentru menținerea activității economice.

Compania olandeză Damen Holding deține restul de 49% și și-a anunțat intenția de a părăsi asocierea în participațiune în urma adoptării Legii 187/2023, care a anulat cadrul operațional al parteneriatului.

Ministrul român al Economiei, Bogdan Ivan, a confirmat discuțiile în desfășurare cu un „potențial investitor” – acum dezvăluit a fi Desan – pentru a închiria facilitățile și forța de muncă.

El a subliniat că scopul este de a relua operațiunile șantierului naval și de a se asigura că salariile angajaților pot fi plătite în continuare.

Investitorul ar urma să opereze șantierul și să mențină activitatea economică, în timp ce între Damen și firma turcă au loc negocieri directe pentru transferul de active și datorii.

Reprezentanții Damen au vizitat și Turcia, dar nu a fost anunțat niciun rezultat oficial.

În ciuda propunerii de leasing, reprezentanții muncitorilor rămân sceptici.

Liderul sindical Laurențiu Gobeaja a spus că închirierea temporară pe o perioadă de patru până la cinci ani nu va rezolva problemele structurale de bază ale șantierului naval. Angajații se tem că întârzierea găsirii unei soluții de durată ar putea duce la o instabilitate economică prelungită.

Gobeaja a adăugat că tensiunile interne dintre statul român și Damen au contribuit la blocaj. „Cei doi acționari nu au reușit să coopereze eficient, iar acest lucru a dus la o prăbușire a încrederii”, a spus el.