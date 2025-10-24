B1 Inregistrari!
Ciocolata românească cucereşte străinii. Exporturi în creştere şi reţete inovatoare care fac România remarcată în lumea deserturilor fine

Ciocolata românească cucereşte străinii. Exporturi în creştere şi reţete inovatoare care fac România remarcată în lumea deserturilor fine

Ana Beatrice
24 oct. 2025, 22:56
Ciocolata românească cucereşte străinii. Exporturi în creştere şi reţete inovatoare care fac România remarcată în lumea deserturilor fine
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum a ajuns ciocolata românească să cucerească străinii și piețele externe
  2. De ce a crescut spectaculos exportul de ciocolată românească
  3. Ce îi face pe români să prefere ciocolata artizanală

Ciocolata românească cucereşte străinii, exporturile crescând cu 65% în ultimii cinci ani, semn al unui succes dulce. Producătorii locali îşi diversifică reţetele şi surprind prin arome neobişnuite, de la ciocolata cu jumări până la cea cu gorgonzola. Tot mai mulţi ciocolatieri români combină tradiţia cu inovaţia, transformând deserturile autohtone în adevărate experienţe gustative pentru pieţele internaţionale.

Cum a ajuns ciocolata românească să cucerească străinii și piețele externe

Bomboanele de ciocolată produse în Bacău atrag tot mai mulți clienți, iar faima lor a depășit granițele României. Inspirația vine din Grecia, de la Muntele Athos, însă gustul autentic românesc le face de neuitat pentru străini.

„Business-ul este într-o continuă creştere. De la un an la altul, avem o creştere de 70%. Suntem într-un boom de creşter. În Republica Moldova avem clienţi, în Chişinău. Şi în Bulgaria avem clienţi”, a spus Cristina Sburlan, manager magazin ciocolată, notează observatornews.ro.

De ce a crescut spectaculos exportul de ciocolată românească

Exporturile au urcat de la 105 milioane de euro în 2020 la 175 milioane anul trecut, semn al unui succes solid. Extinderea capacităților de producție modernizate și accesul la piețele din Europa Centrală și de Est au stimulat expansiunea. Diversificarea sortimentelor, de la ciocolată industrială la produse de specialitate, a atras tot mai mulți clienți din afara țării.

Tot mai mulți producători români adoptă conceptul „bean to bar”, controlând fiecare etapă, de la bobul de cacao la tableta finală. Această abordare artizanală a transformat ciocolata românească într-un produs de export tot mai căutat și apreciat internațional.

Ce îi face pe români să prefere ciocolata artizanală

Ciocolatierii români experimentează arome surprinzătoare, precum pralinele cu gorgonzola și vin roșu sau ciocolata cu jumări reinventată. Producția de ciocolată a crescut cu 3% anual, atingând în 2024 un volum impresionant de peste 14.000 de tone. Consumatorii români se orientează tot mai mult spre calitate, apreciind produsele premium în locul celor industriale și ieftine.

Numărul producătorilor a crescut spectaculos, de la 68 în 2020 la 260 anul trecut, semn al unei industrii efervescente. Românii preferă acum ciocolata artizanală, cu ingrediente naturale, cumpărând mai rar, dar alegând produse autentice și rafinate.

