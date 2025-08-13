Ciocolata este asociată, de regulă, cu creșterea în greutate a celor care o consumă. Fiind atât de delicioasă, mulți nu se pot controla, de unde și problemele cu greutatea.

Un nou ce are în vedere beneficiile ciocolatei asupra arată că acest produs poate crește nivelul „colesterolului bun” din organism. Dar nu orice sortiment de ciocolată este bun, ci doar ciocolata neagră. Chiar și așa, descoperirea de ultimă oră dă peste cap tot ceea ce se știa până în prezent.

Ciocolata neagră ar putea crește ușor nivelul colesterolului HDL, cunoscut drept „ bun”, potrivit concluziilor unui nou studiu citat de . Astfel, beneficiile sunt date de teobromina și de polifenoli antioxidanți, care contribuie la sănătatea cardiovasculară. Colesterolul HDL este esențial în prevenirea depunerilor pe artere și în protejarea sănătății inimii.

Cercetătorii Universității de Științe Medicale Kermanshah din Iran au desfășurat un studiu de 12 săptămâni la care au luat parte 72 de adulți, cu vârste între 40 și 55 de ani. Aproximativ 90% dintre participanți la cercetare au fost femei.

Subiecții selectați prezentau obezitate și sindrom metabolic, o afecțiune ce implică tensiune arterială ridicată, niveluri crescute de zahăr în sânge, exces de grăsime viscerală sau niveluri scăzute de colesterol HDL. Toate acestea indică un risc crescut de boli cardiovasculare.

Voluntarii au fost împărțiți în două grupuri, unul care a primit zilnic un supliment de 450 mg de teobromină, iar celălalt un grup de control. Toți au urmat o dietă hipocalorică, cu necesarul zilnic de calorii ajustat individual, în funcție de vârstă, sex, greutate, înălțime și nivel de activitate fizică. Participanților li s-a cerut să evite alimentele cu conținut de cacao și să limiteze consumul de cofeină la maximum patru cești de cafea, ceai sau cola pe zi.

Cercetătorii au măsurat nivelurile totale de colesterol HDL, dar și subtipuri specifice, precum HDL2 și HDL3, care diferă prin mărime și potențialul de protecție asupra inimii. Ei au analizat modificările în activitatea a doua gene, PPAR-alfa și Sirt1, cu rol în reglarea procesării grăsimilor și energiei din organism.

Ce concluzii au tras cercetătorii

La începutul studiului, nivelul mediu al colesterolului HDL în grupul care a primit teobromină era de 41,3 mg/dL, iar în grupul placebo era mai ridicat, 42,4 mg/dL. Ambele valori se situau aproape de limita inferioară a intervalului considerat normal pentru adulți.

După 12 săptămâni, participanții care au luat suplimente cu teobromină au înregistrat o creștere foarte mică a colesterolului HDL, cu aproximativ 0,34 mg/dL. În cazul grupului de control s-a înregistrat o scădere de circa 1,24 mg/dL.

Creșterea a fost mai evidentă în cazul subtipului HDL2, nivelurile crescând cu aproximativ 0,95 mg/dL în grupul cu teobromină. În grupul de control nivelurile HDL2 au scăzut ușor. Raportul dintre HDL2 și HDL3 s-a îmbunătățit, indicând o tendință spre un echilibru mai sănătos al colesterolului HDL.

Cum se traduc rezultatele în consumul de ciocolată

Doza de teobromină folosită în studiul medical, de 450 mg pe zi, este echivalentul a aproximativ 60-85 de grame de ciocolată neagră zilnic. Aceasta este ceva mai mult decât o porție obișnuită. Pe de altă parte, consumul crescut de ciocolată ar putea duce la o creștere a nivelului de zahăr din organism.

Creșterea colesterolului HDL, observată în studiu a fost mică, în jur de 0,3 mg/dL și va avea un impact semnificativ asupra sănătății inimii. În plus, grupul control a înregistrat o ușoară scădere a nivelului HDL, ceea ce poate face ca diferența să pară mai mare decât este în realitate.

Totuși, conține și polifenoli benefici și a fost legată chiar de un risc mai scăzut de diabet. Drept urmare, rămâne o alegere bună, dar nu o soluție miraculoasă pentru rezolvarea problemelor cu colesterolul.