Acasa » Externe » Țărnea (MAE): Variante sigure de repatriere din Orientul Mijlociu nu există acum. Situația e gravă / 10-15% din totalul românilor blocați sunt minori (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 11:21
Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Sursa foto: Andrei Tarnea / Facebook
  1. Țărnea: E o situație serioasă, gravă
  2. 10-15% din românii blocați în Orientul Mijlociu sunt minori

Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), a declarat că repatrierea românilor blocați în Orientul Mijlociu nu e posibilă acum deoarece situația din zonă e tensionată și periculoasă. Autoritățile române și cele europene pregătesc planuri de evacuare pentru atunci când acest lucru va fi posibil. Țărnea a mai spus că 10-15% din românii blocați în regiune sunt minori.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.

Țărnea: E o situație serioasă, gravă

„Monitorizăm situația cetățenilor români blocați în mai multe țări din Orientul Mijlociu, pe fondul operațiunilor militare. E o situație serioasă, gravă, în care un număr semnificativ de oameni sunt nevoiți să-și petreacă mai multe zile decât au prevăzut, cei care erau în vacanță, sau în tranzit departe de familie. Înțelegem acest lucru. Colegii din echipele consulare ale României în toate aceste țări sunt în contact cu un număr semnificativ de români.

Situația rămâne fluidă. S-au văzut și peste noapte lovituri aeriene în statele din regiune. Pe fondul aceste situații tensionate și periculoase, zborurile nu au fost reluate în spațiile aeriene ale acestor țări.

În consecință, cu excepția unor grupuri foarte mici provenind din țări unde există frontiere terestre, cei mai mulți dintre români sunt în continuare acolo”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE.

10-15% din românii blocați în Orientul Mijlociu sunt minori

Acesta a mai precizat că duminică seară aveam 1.056 de români blocați în Orientul Mijlociu, cu excepția Emiratelor Arabe Unite, unde e un număr semnificativ, de câteva sute. Cifra se poate să se fi dublat de atunci.

Țărnea a punctat că situația e foarte fluidă, cu multe contacte la consulate, așa că evită să dea cifre exacte. Totuși, poate spune că 10-15% din totalul persoanelor sunt minori.

„Din păcate, în momentul ăsta, variante realiste și sigure nu există. Sunt în lucru variante pe termen lung, care implică deplasări terestre etc. Planuri sunt făcute și de România și cu partenerii europeni”, a mai afirmat oficialul MAE.

Andrei Țărnea a insistat apoi ca românii blocați în Orientul Mijlociu să-și înregistreze prezența la consulate, în vederea evacuării lor atunci când acest lucru va fi posibil.

