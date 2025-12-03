O alunecare de teren produsă miercuri în zona Comarnic a determinat autoritățile să impună o restricție parțială de circulație pe DN1, pe sensul Brașov – Ploiești. Deși carosabilul nu este afectat în prezent, specialiștii atrag atenția că fenomenul ar putea evolua și ar putea pune probleme serioase traficului. Incidentul a declanșat verificări de urgență din partea polițiștilor și a echipelor de drumari.

Ce au descoperit autoritățile la fața locului

Primele evaluări s-au făcut imediat după ce au apărut informații privind o posibilă surpare care ar putea afecta circulația pe DN1. Polițiștii rutieri și reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia s-au deplasat în teren pentru a verifica situația exactă din apropierea orașului Comarnic.

„Ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor informaţii privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulaţia pe DN1 (E60), în zona oraşului Comarnic, poliţiştii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanţi ai Secţiei de Drumuri Naţionale Ploieşti – District Sinaia, au efectuat verificări la faţa locului.”, a declarat .

Pe DN1, la 50 m mai sus de viitorul sens giratoriu Comarnic spre Posada este o alunecare de teren in afara DN. E exact În curba sub drumul național. Asfaltul este fisurat exact pe acea portiune.

În urma analizelor, specialiștii au stabilit că alunecarea s-a produs la partea de terasament, exact la kilometrul 111+430. Deși carosabilul nu a fost atins, terenul de sub structură a cedat și s-a deplasat spre albia râului , relatează digi24.ro.

De ce există riscul ca fenomenul să evolueze

Echipele tehnice au explicat că deplasarea terenului ar putea continua, în special dacă zona va fi afectată de umezeală sau variații de temperatură. Tocmai din acest motiv, nivelul de alertă rămâne ridicat, iar monitorizarea continuă.

„O porţiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiştii Secţiei de Drumuri Naţionale Ploieşti – District Sinaia au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului şi siguranţa traficului”, au mai transmis autoritățile.

Fenomenul nu este unul neobișnuit pe acest sector al , unde versanții instabili și albia râului contribuie la degradări progresive ale infrastructurii.

Ce măsuri au fost impuse pentru siguranța șoferilor

Pentru a elimina orice pericol imediat, autoritățile au restricționat circulația pe banda sensului Brașov – Ploiești, în zona kilometrului menționat. Măsura a fost semnalizată corespunzător, astfel încât șoferii să fie avertizați înainte de intrarea în perimetrul afectat.

IPJ Prahova subliniază că decizia este una preventivă, necesară până când se va evalua în detaliu stabilitatea terenului și vor fi luate eventuale măsuri de consolidare.