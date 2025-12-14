B1 Inregistrari!
Aglomerație pe Valea Prahovei. Trafic restricționat pe DN 1, în dreptul orașului Sinaia. Autoritățile intervin la un accident

Adrian Teampău
14 dec. 2025, 16:21
Aglomerație pe Valea Prahovei, în zona orașului Sinaia, din cauza unui accident rutier. Trei autovehicule au fost implicate într-un incident soldat cu rănirea unei persoane.

Aglomerație pe Valea Prahovei

Poliția rutieră intervine la un accident rutier care s- a produs pe DN 1, în dreptul orașului Sinaia. Investigațiile au dus la întreruperea traficului rutier ceea ce a provocat aglomerație pe Valea Prahovei. Informația a fost confirmată de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.În accident au fost implicate trei vehicule. O persoană a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1 Ploiești-Brașov, în zona localității Sinaia, județul Prahova, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, soldat – potrivit primelor informații – cu rănirea unei persoane, ce urmează să fie evaluată medical la fața locului”, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția Română.

În acest context, traficul rutier a fost oprit în zonă, pe sensul de mers spre Brașov. Astfel, valorile de circulație sunt destul de ridicate în zonă, șoferii așteptând să se reia circulația.

Trafic cu probleme și pe DN 78, în județul Arad

Circulaţia rutieră pe DN 78 în zona localităţii Şicula din județul Arad, a fost întreruptă duminică, pe ambele sensuri. În această zonă s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane.

Conform informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic din Poliţia Română, accidentul s-a produs pe DN 78 pe traseul dintre Chişineu-Criş și Gurahonţ, în zona localităţii Şicula. Aici a avut loc un impact între un autoturism şi un autotren.

În urma ciocnirii, unul dinte pasagerii autoturismului a fost grav rănit. Paramedicii a ajuns la fața locului și au făcut manevre de resuscitare pentru acesta. De asemenea, șoferul autoturismului a fost rănit ușor și a fost preluat de o ambulanță. El a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

