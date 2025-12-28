B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)

CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 20:24
CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)

Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a anunțat că președintele instituției, Hubert Thuma, a inițiat un proiect prin care veteranii din al Doilea Război Mondial și deținuții politic vor primi un ajutor de 1.500 de lei. Un prim străbunic a primit deja sprijinul chiar de la Thuma.

Mirabela Dumitrache, despre sprijinul pentru veterani

Proiectul Ilfov Prețuiește – Respect și Recunoștință pentru veterani. E un proiect prin care ne manifestăm respectul și prețuirea pentru veteranii din al Doilea Război Mondial, dar și pentru deținuții politici. Avem undeva la 124, respectiv 138 de veterani și deținuți politici.

Pentru toți, CJ Ilfov a votat acest proiect și însemnă că cu toții vor primi un stimulent de 1.500 de lei. (…) E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma”, a declarat Mirabela Dumitrache, în cadrul Podcastului B1.

Aceasta a precizat apoi că proiectul a început chiar cu președintele CJ Ilfov, Hubert Tuuma, premiind unul dintre veterani. E vorba despre un străbunic din localitatea ilfoveană Ștefăneștii de Jos.

Tags:
Citește și...
Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
Eveniment
Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă
Eveniment
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă
Botoșani: Un copac rupt de vânt s-a prăbușit peste acoperișul unui spital (VIDEO)
Eveniment
Botoșani: Un copac rupt de vânt s-a prăbușit peste acoperișul unui spital (VIDEO)
Un lup a evadat de la grădina zoologică din Tokyo. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Un lup a evadat de la grădina zoologică din Tokyo. Iată ce s-a întâmplat
Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere
Eveniment
Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere
Rogobete: Răniții grav în explozia din Onești, transferați la un spital din Belgia
Eveniment
Rogobete: Răniții grav în explozia din Onești, transferați la un spital din Belgia
Direcția de Mediu București monitorizează calitatea aerului după incendiul din Sectorul 6
Eveniment
Direcția de Mediu București monitorizează calitatea aerului după incendiul din Sectorul 6
Cod roșu de ninsori și vânt puternic în Carpații Meridionali și de Curbură
Eveniment
Cod roșu de ninsori și vânt puternic în Carpații Meridionali și de Curbură
Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei și al activismului pentru animale, a murit la 91 de ani
Eveniment
Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei și al activismului pentru animale, a murit la 91 de ani
Crimă pentru avere! O femeie și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale
Eveniment
Crimă pentru avere! O femeie și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale
Ultima oră
20:44 - Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
19:59 - Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă
19:32 - Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
19:07 - Supărarea unei femei care nu știe ce salariu are soțul: „Chiar a cumpărat noua noastră casă fără ca eu să știu”
18:38 - Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
18:13 - Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
17:50 - Scandal în SUA, după ce un senator republican a postat imagini AI în care îl bate pe Moș Crăciun (FOTO)
17:19 - Franța: Vierme de 11 cm, scos din fruntea unei românce
16:59 - Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
16:33 - Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, operat din cauza crizelor de sughiț cronic