Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a anunțat că președintele instituției, Hubert Thuma, a inițiat un proiect prin care veteranii din al Doilea Război Mondial și deținuții politic vor primi un ajutor de 1.500 de lei. Un prim străbunic a primit deja sprijinul chiar de la Thuma.

Mirabela Dumitrache, despre sprijinul pentru veterani

„ – Respect și Recunoștință pentru veterani. E un proiect prin care ne manifestăm respectul și prețuirea pentru veteranii din al Doilea Război Mondial, dar și pentru deținuții politici. Avem undeva la 124, respectiv 138 de veterani și deținuți politici.

Pentru toți, CJ Ilfov a votat acest proiect și însemnă că cu toții vor primi un stimulent de 1.500 de lei. (…) E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma”, a declarat Mirabela Dumitrache, în cadrul Podcastului B1.

Aceasta a precizat apoi că proiectul a început chiar cu președintele CJ Ilfov, Hubert Tuuma, premiind unul dintre veterani. E vorba despre un străbunic din localitatea ilfoveană Ștefăneștii de Jos.