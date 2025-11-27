B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CJ Ilfov: „S-au investit, anul acesta, 85 de milioane de lei în infrastructura rutieră”. Care sunt cele mai noi realizări

CJ Ilfov: „S-au investit, anul acesta, 85 de milioane de lei în infrastructura rutieră”. Care sunt cele mai noi realizări

Traian Avarvarei
27 nov. 2025, 19:31
CJ Ilfov: „S-au investit, anul acesta, 85 de milioane de lei în infrastructura rutieră”. Care sunt cele mai noi realizări
Sursa foto: Consiliul Judetean Ilfov / Facebook
Cuprins
  1. CJ Ilfov, bilanț despre investițiile în infrastructura din județ
  2. Hubert Thuma, despre prelungirea metroului bucureștean în Ilfov

Consiliul Județean (CJ) Ilfov a anunțat că anul acesta s-au investit 85 de milioane de lei în infrastructura rutieră din județ. Banii au provenit din bugetul local, programele naționale și fondurile europene. Hubert Thuma, președintele Consiliului, a anunțat ce parteneriate a încheiat pentru prelungirea metroului bucureștean în Ilfov.

CJ Ilfov, bilanț despre investițiile în infrastructura din județ

„𝗜𝗹𝗳𝗼𝘃 𝗶̂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 – 𝗥𝗲𝘁𝗿𝗼𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮̆ 𝗿𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗮̆
Zeci de kilometri de asfalt, așternut pe drumurile din Ilfov, drumuri județene, finalizate: DJ184 Dascălu, DJ101J Sitaru, tronsoanele Salviei – Narciselor, finalizate, DJ401A Vidra, aproape de finalizare.

Alte 9 drumuri județene sunt în lucru: DJ601A Chiajna, DJ301 Cernica – A2, DJ602 Domnești, DJ101 Buftea – Tamaș, DJ100 Brănești, DJ300, DN1A – DJ101 Buftea, DJ179 Periș – Buriaș.

Tragem linie, pe calcule, s-au investit, anul acesta, 85 de milioane de lei în infrastructura rutieră, bani de la bugetul local, bani din programe naționale și bani europeni.

Cele mai noi investiții: autobaza din Chitila cu cele 35 de autobuze electrice, stațiile de reîncărcare electrică”, a anunțat Consiliul Județean Ilfov, pe Facebook.

Hubert Thuma, despre prelungirea metroului bucureștean în Ilfov

Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, a declarat, pentru Prima News, că sunt „foarte multe investiții în Autostrada de Centură veche, dar și în cea nouă și asta înseamnă că transportul pe viitor va fi unul mult mai degajat”.

„Noi încercăm să mutăm cât de mult putem traficul din suprafață în subteran. De aceea, și metroul este o soluție. Am semnat un parteneriat împreună cuPrimăria Sectorului 1, cu Ministerul Transporturilor și cu Metrorex pentru prelungirea liniei de metrou Gara de Nord – Străulești cu încă două stații, adică 2 km până în comuna Mogoșoaia. Semnăm alt proiect, M7 Voluntari – Bragadiru, și am semnat în trecut un parteneriat cu Primăria Sectorului 4 pentru extinderea metroului în comuna Berceni”, a mai afirmat Hubert Thuma.

Tags:
Citește și...
Supa perfectă pentru vremea rece, gata în mai puțin de o oră. Află de ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Supa perfectă pentru vremea rece, gata în mai puțin de o oră. Află de ce ingrediente ai nevoie
Birocrația reușește încă să frâneze digitalizarea în România. Haos total din cauza adresei de pe noul buletin electronic
Eveniment
Birocrația reușește încă să frâneze digitalizarea în România. Haos total din cauza adresei de pe noul buletin electronic
Patru zile de când un tânăr de 18 ani a dispărut fără urmă în Munții Bucegi. Ce au găsit salvamontiștii în ghiozdanul băiatului
Eveniment
Patru zile de când un tânăr de 18 ani a dispărut fără urmă în Munții Bucegi. Ce au găsit salvamontiștii în ghiozdanul băiatului
Licitația pentru extinderea Magistralei 4 a fost deblocată. Ce urmează pentru noul tronson al metroului
Eveniment
Licitația pentru extinderea Magistralei 4 a fost deblocată. Ce urmează pentru noul tronson al metroului
Ce ingrediente ascunde, de fapt, varza murată din comerț. Avertismentul surprinzător al Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România (FOTO)
Eveniment
Ce ingrediente ascunde, de fapt, varza murată din comerț. Avertismentul surprinzător al Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România (FOTO)
Forțate de austeritate, mai multe administrații locale renunță la fasolea cu ciolan. Orașele care nu vor mai oferi mâncare gratuită pe 1 decembrie
Eveniment
Forțate de austeritate, mai multe administrații locale renunță la fasolea cu ciolan. Orașele care nu vor mai oferi mâncare gratuită pe 1 decembrie
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa: „Un univers complet și captivant. A transformat întregul oraș” (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa: „Un univers complet și captivant. A transformat întregul oraș” (VIDEO, FOTO)
Primul vaccin din lume care ar putea preveni cancerul pulmonar intră în testare clinică. Cum va funcționa vaccinul
Eveniment
Primul vaccin din lume care ar putea preveni cancerul pulmonar intră în testare clinică. Cum va funcționa vaccinul
Românii nici măcar nu au pășit în 2026, dar își rezervă deja vacanțele. Ce țări sunt luate cu asalt
Eveniment
Românii nici măcar nu au pășit în 2026, dar își rezervă deja vacanțele. Ce țări sunt luate cu asalt
Ce e, de fapt, adevărat din ce s-a zis despre Arsenie Boca? Dezvăluirile făcute de ucenica sa: „Unii așa-ziși credincioși au indus în eroare suflete simple”
Eveniment
Ce e, de fapt, adevărat din ce s-a zis despre Arsenie Boca? Dezvăluirile făcute de ucenica sa: „Unii așa-ziși credincioși au indus în eroare suflete simple”
Catalin Drula
Ultima oră
20:19 - Supa perfectă pentru vremea rece, gata în mai puțin de o oră. Află de ce ingrediente ai nevoie
20:15 - Birocrația reușește încă să frâneze digitalizarea în România. Haos total din cauza adresei de pe noul buletin electronic
19:58 - Ludovic Orban a explicat de ce-l susține pe Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
19:41 - Patru zile de când un tânăr de 18 ani a dispărut fără urmă în Munții Bucegi. Ce au găsit salvamontiștii în ghiozdanul băiatului
19:37 - Licitația pentru extinderea Magistralei 4 a fost deblocată. Ce urmează pentru noul tronson al metroului
19:29 - Ce ingrediente ascunde, de fapt, varza murată din comerț. Avertismentul surprinzător al Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România (FOTO)
18:59 - Forțate de austeritate, mai multe administrații locale renunță la fasolea cu ciolan. Orașele care nu vor mai oferi mâncare gratuită pe 1 decembrie
18:58 - Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa: „Un univers complet și captivant. A transformat întregul oraș” (VIDEO, FOTO)
18:56 - Guvernul a stabilit cine primește și cine pierde bani la rectificarea bugetară. Transporturile și Sănătatea, răsfățate de Bolojan
18:52 - Ciprian Ciucu a inaugurat o nouă unitate de învățământ construită de la zero în sectorul 6