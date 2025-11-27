Consiliul Județean (CJ) Ilfov a anunțat că anul acesta s-au investit 85 de milioane de lei în infrastructura rutieră din județ. Banii au provenit din bugetul local, programele naționale și fondurile europene. Hubert Thuma, președintele Consiliului, a anunțat ce parteneriate a încheiat pentru prelungirea metroului bucureștean în Ilfov.

CJ Ilfov, bilanț despre investițiile în infrastructura din județ

„𝗜𝗹𝗳𝗼𝘃 𝗶̂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 – 𝗥𝗲𝘁𝗿𝗼𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮̆ 𝗿𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿𝗮̆

Zeci de kilometri de asfalt, așternut pe drumurile din Ilfov, drumuri județene, finalizate: DJ184 Dascălu, DJ101J Sitaru, tronsoanele Salviei – Narciselor, finalizate, DJ401A Vidra, aproape de finalizare.

Alte 9 drumuri județene sunt în lucru: DJ601A Chiajna, DJ301 Cernica – A2, DJ602 Domnești, DJ101 Buftea – Tamaș, DJ100 Brănești, DJ300, DN1A – DJ101 Buftea, DJ179 Periș – Buriaș.

Tragem linie, pe calcule, s-au investit, anul acesta, 85 de milioane de lei în infrastructura rutieră, bani de la bugetul local, bani din programe naționale și bani europeni.

Cele mai noi : autobaza din Chitila cu cele 35 de autobuze electrice, stațiile de reîncărcare electrică”, a anunțat Consiliul Județean Ilfov,

Hubert Thuma, despre prelungirea metroului bucureștean în Ilfov

Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, a declarat, pentru Prima News, că sunt „foarte multe investiții în Autostrada de Centură veche, dar și în cea nouă și asta înseamnă că transportul pe viitor va fi unul mult mai degajat”.

„Noi încercăm să mutăm cât de mult putem traficul din suprafață în subteran. De aceea, și metroul este o soluție. Am semnat un parteneriat împreună cuPrimăria Sectorului 1, cu Ministerul Transporturilor și cu Metrorex pentru prelungirea liniei de metrou Gara de Nord – Străulești cu încă două stații, adică 2 km până în comuna Mogoșoaia. Semnăm alt proiect, M7 Voluntari – Bragadiru, și am semnat în trecut un parteneriat cu Primăria Sectorului 4 pentru extinderea metroului în comuna Berceni”, a mai afirmat Hubert Thuma.