Înșelătorie și trafic de organe. O tânăra a fost păcălită să meargă în Thailanda pentu un job de modelling, apoi ucisă

Înșelătorie și trafic de organe. O tânăra a fost păcălită să meargă în Thailanda pentu un job de modelling, apoi ucisă

Selen Osmanoglu
17 oct. 2025, 14:19
Înșelătorie și trafic de organe. O tânăra a fost păcălită să meargă în Thailanda pentu un job de modelling, apoi ucisă
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cine este victima
  2. Centre pentru escrocherii
  3. Ce mesaj a primit familia tinerei

O femeie a fost păcălită să călătorească în Thailanda pentru un așa-zis job de modelling. Tânăra a ajuns să fie sclavă, iar, ulterior, ucisă pentru organe.

Cine este victima

Vera Kravtsova, în vârstă de 26 de ani, originară din Belarus, a zburat la Bangkok pentru un așa-zis job de modelling. Totul a fost o înșelătorie care s-a transformat în tragedie. Tânăra a fost dusă peste graniță în Myanmar de o bandă brutală.

„În loc de shooting-uri și contracte, [Vera] a fost dusă peste graniță în Myanmar, unde a devenit captivă într-un centru de escrocherii,” a relatat publicația Mash, citată de Daily Mail.

„Singurele cerințe pentru «jobul» ei erau să fie frumoasă și să obțină bani de la clienți bogați. Când a încetat să mai aducă bani, contactul cu ea s-a pierdut”, a adăugat aceasta.

Centre pentru escrocherii

De obicei, astfel de victime își pierd pașapoartele și telefoanele mobile. Ele, ulterior, sunt amenințate cu recoltarea organelor sau prostituția forțată dacă nu reușesc să obțină bani de la victime online.

Bandele din China și miliția birmană conduc așa-zisele centre pentru escrocherii într-o zonă de frontieră nereglementată, unde muncitorii răpiți sunt supuși torturii și șantajului. Se estimează că până la 100.000 de sclavi ar putea fi ținuți în astfel de locuri, conform sursei citate.

Ce mesaj a primit familia tinerei

Familia Verei a fost informată că aceasta era moartă și că va trebui să plătească jumătate de milion de dolari pentru a-i recupera corpul. Ulterior, familia a primit altă veste: fiica lor ar fi fost incinerată.

„Puțin mai târziu, persoane necunoscute i-au contactat familia, informându-i că a fost vândută pentru organele ei și că trupul ei a fost incinerat”, a mai spus sursa citată.

„A zburat la Bangkok pentru un interviu de angajare, dar în loc să lucreze pe pistă, a fost dusă în Myanmar și transformată în sclavă”, a mai raportat agenția de știri Mash. „Îndatoririle ei includeau să fie frumoasă, să-și servească „stăpânii” și să înșele oamenii bogați”, a adăugat.

