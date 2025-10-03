B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață

Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață

Iulia Petcu
03 oct. 2025, 09:44
Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce prevede directiva europeană privind eficiența energetică
  2. Cum se pregătesc alte state pentru noile reguli
  3. Care este situația României

Uniunea europeană impune noi standarde energetice pentru toate locuințele care urmează să fie vândute sau închiriate. O directivă recentă stabilește clase minime obligatorii de eficiență energetică, ceea ce înseamnă că multe dintre imobilele vechi, neizolate sau construite înainte de existența unor norme stricte, ar putea deveni imposibil de tranzacționat. România și alte state membre, precum Spania, se confruntă deja cu provocări majore în acest sens.

Ce prevede directiva europeană privind eficiența energetică

Documentul 2024/1275 obligă toate clădirile rezidențiale scoase pe piață să atingă in nivel minim de performanță energetică. Certificatul energetic, necesar atât pentru locuințele noi, cât și pentru cele vechi, clasifică imobilele de la A (eficiență maximă) la G (ineficiență). Evaluarea ia în calcul factori precum izolarea termică, materialele de construcție, etanșarea ferestrelor, starea acoperișului, dar și tipul de încălzire sau prezența energiilor regenerabile.

Directivele fixează un calendar clar: până în 2030, toate locuințele trebuie să se încadreze cel puțin în clasa E, până în 2033 în clasa D, iar în 2050 se urmărește atingerea obiectivului „emisii nete zero”.

Cum se pregătesc alte state pentru noile reguli

Spania oferă un exemplu concret al dimensiunii provocării. Aproximativ 87% dintre casele spaniole sunt încadrate în clasele E, F sau G, ceea ce echivalează cu aproape 17 milioane de locuințe. Pentru a stimula reabilitarea, guvernul a pus la dispoziție granturi europene prin programul Next Generation EU, care acoperă între 40% și 80% din costurile de renovare. În plus, proprietarii beneficiază de scutiri fiscale de până la 7.500 de euro anual pentru îmbunătățirea certificatului energetic.

Care este situația României

În România există circa 8,5 milioane de locuințe, dintre care o parte semnificativă este construită înainte 1989, fără respectarea unor norme de eficiență energetică. Blocurile ridicate în anii ’70-’80 sunt printre cele mai vulnerabile, fiind încadrate direct în clasele neconforme cu cerințele Uniunii Europene, relatează Capital.ro.

La nivel local, autoritățile au reușit să reabiliteze doar câteva mii de blocuri. Costul unei astfel de lucrări se ridică la 6-7 milioane de lei per imobil. Finanțarea vine din trei surse principale: bugetul local, Programul Operațional Regional (POR) și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Sistemul de plată diferă în funcție de sursa de finanțare. Dacă reabilitarea se face prin PNRR, lucrările sunt acoperite integral. În cazul finanțării din bugetul local, proprietarii contribuie cu 20% din cheltuieli, iar pentru proiectele prin POR, cota asociației de proprietari urcă la 25%.

Asociațiile nu pot alege singure tipul de finanțare. Reabilitările se fac în ordinea listelor de așteptare, în funcție de fondurile disponibile. Primăriile decid ce blocuri intră în program, ținând cont de dimensiunea și valoarea lucrărilor necesare.

Tags:
Citește și...
Daniela și Balaram, cuplul viral româno-nepalez, au devenit virali pe TikTok. Cum au fost primiți în Nepal (VIDEO)
Eveniment
Daniela și Balaram, cuplul viral româno-nepalez, au devenit virali pe TikTok. Cum au fost primiți în Nepal (VIDEO)
Actorul John Malkovich a descoperit că are origini românești: „Sunt 43% român”
Eveniment
Actorul John Malkovich a descoperit că are origini românești: „Sunt 43% român”
Gadgeturile vechi pot ascunde mai multă valoare decât crezi. Ce rol mai pot avea în viața noastră
Eveniment
Gadgeturile vechi pot ascunde mai multă valoare decât crezi. Ce rol mai pot avea în viața noastră
Ionuț Moșteanu, despre „isteria” dronelor rusești. Cine decide doborârea aparatelor de zbor în România
Eveniment
Ionuț Moșteanu, despre „isteria” dronelor rusești. Cine decide doborârea aparatelor de zbor în România
Cazinoul din Constanţa s-a dovedit a fi un real succes financiar. Cifre impresionante după patru luni de la deschidere
Eveniment
Cazinoul din Constanţa s-a dovedit a fi un real succes financiar. Cifre impresionante după patru luni de la deschidere
Studenții au început goana după locuri de muncă. Ce fel de joburi își doresc
Eveniment
Studenții au început goana după locuri de muncă. Ce fel de joburi își doresc
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
Eveniment
România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
Eveniment
Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Eveniment
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Ultima oră
10:19 - Prințul William, schimbări în monarhie! Ce planuri are pentru viitorul coroanei
10:17 - Ministrul Sănătății: „Investițiile în spitale nu se opresc”. Ce a declarat Alexandru Rogobete
10:08 - Țara care ia în considerare restricții de vârstă pentru accesarea Facebook sau Instagram: Îți creezi profil doar pe bază de buletin
09:37 - Vreme rea, în jumătate de țară! Când se va ameliora situația
09:23 - Daniela și Balaram, cuplul viral româno-nepalez, au devenit virali pe TikTok. Cum au fost primiți în Nepal (VIDEO)
09:22 - Actorul John Malkovich a descoperit că are origini românești: „Sunt 43% român”
09:02 - Mirel Rădoi, după „dresarea leilor” în Polonia: „Avem multe de învățat. Experiența a fost decisivă”
08:47 - Gadgeturile vechi pot ascunde mai multă valoare decât crezi. Ce rol mai pot avea în viața noastră
08:43 - Pomenirea Sfântul Dionisie Areopagitul. Ce nu știai despre sfântul prăznuit astăzi, 3 octombrie
08:41 - Alertă pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie