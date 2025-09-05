B1 Inregistrari!
Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)

Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 sept. 2025, 16:58
Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)
Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a declarat vineri, pentru B1 TV, că poartă negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene să fie prelungit cu încă cinci ani termenul până la care România trebuie să renunțe capacitățile de producție a energiei pe cărbune și să le înlocuiască cu altele, mai puțin poluante. Acum cinci ani, România și-a asumat să facă acest lucru până la finele lui 2025, dar iată că ne apropiem de acest termen și demersurile abia sunt la fază de studii.

Ivan a mai spus că unul dintre motivele pentru care în România prețurile la energie sunt atât de mari e tocmai faptul că, în ultimii ani, am renunțat la mai multe capacități de producție fără a mai pune nimic în loc.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce angajamente și-a asumat România în privința minelor de cărbune și de ce nu le-a respectat
  • Ce impact există asupra prețurilor și ce negociază acum ministrul Energiei

Ce angajamente și-a asumat România în privința minelor de cărbune și de ce nu le-a respectat

„România și-a asumat, acum cinci ani, ținta de decarbonizare, poate cele mai agresive politici de decarbonizare din toată UE, și și-a asumat că, până la finalul lui 2025, o să înlocuiască capacitățile de producție a energiei pe cărbune cu unele pe gaz, lucru care nu s-a întâmplat, acum fiind la nivel de studii aceste proiecte, cu întârzieri de 3 sau 4 ani și, comparativ cu Germania sau Polonia, care și-au asumat că vor închide minele de cărbune și centrale pe cărbune până în 2040, respectiv 2050, România și-a asumat 2025…

Eu sunt de două luni la Ministerul Energiei, nu sunt de acord cu aceste lucruri care pot să ducă la o penurie și mai mare de energie în bandă în România, lucru care poate să ducă la o creștere a prețului la consumatorul final, fie că vorbim de persoane fizice sau companii, și am început încă din prima săptămână de mandat negocieri cu cei din Comisia Europeană pentru modificarea acestui calendar”, a explicat ministrul Energiei.

Ce impact există asupra prețurilor și ce negociază acum ministrul Energiei

„Am făcut un studiu împreună cu cei de la Transelectrica să arătăm cât de complicat e pentru România să renunțe la energia produsă pe cărbune în acest moment, fără să pună în loc altceva. Faptul că România plătește azi unul din cele mai mari prețuri la energia electrică din UE se datorează și faptului că am scos, ca și țară, în ultimii 10 ani din producție aproximativ 7000 de megawați/oră, adică 56% din producția de cărbune și gaz a energiei electrice din țara noastră, și acum să mai scoatem încă 2.700 ar fi catastrofal pentru sistemul energetic.

Aștept răspunsul celor de la Bruxelles, dar cred că nu e zi în care pe linii diplomatice oficiale, tehnice să nu caut o soluție, cu specialiștii de la Ministerul Fondurilor Europene, de la Ministerul Energiei, pentru a prelungi aceste termene încă cinci ani, până când vom reuși să punem în schimb alte noi capacități de producție, care să și mențină activitatea economică la Valea Jiului și în Gorj, în segmentul Complexul Energetic”, a mai declarat ministrul Bogdan Ivan.

