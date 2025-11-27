B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”

Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”

Ana Maria
27 nov. 2025, 15:54
Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani
Claudiu Sandu, vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturi (CSM). Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. De ce se opune CSM modificării pensiilor magistraților
  2. Ce i-a spus Claudiu Sandu unui reporter
  3. Ce decizie a luat CSM privind proiectul pensiilor magistraților

Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a criticat dur proiectul privind pensiile magistraților. El a spus că această lege nu rezolvă problema pensiilor, ci creează dezechilibre majore între generații. Sandu atrage atenția asupra faptului că judecătorii ar putea ajunge să profeseze la vârste foarte înaintate, iar diferențele între nivelurile pensiilor vor fi semnificative.

De ce se opune CSM modificării pensiilor magistraților

În cadrul unei declarații publice după ședința CSM, Sandu a subliniat că discuția publică ignoră impactul pe termen lung al legii propuse. „Magistrații sunt cetățeni ca oricare alții și nu au avut niciodată o problemă cu ieșirea la pensie la 65 de ani”, a precizat el, adresând, însă, o întrebare, dacă ar dori cineva să fie judecat de un magistrat de 65 de ani. Vicepreședintele a mai explicat că proiectul va genera trei categorii distincte de pensionari:

„Vor fi pensionarii epocii Dragnea, cu pensii cu 20-25% peste salariu, pensionarii din 2023, cu pensii la nivelul a 100% din net, și cei care vor munci până la 65 de ani, care vor avea pensia la jumătate”, a menționat vicepreședintele CSM, potrivit Digi24.

Această fragmentare a sistemului creează o pensii magistrați inechitate greu de justificat, potrivit lui Sandu.

Ce i-a spus Claudiu Sandu unui reporter

Redăm, mai jos, dialogul dintre reporter și Claudiu Sandu

Reporter: Dle procuror, să înțelegem că magistrații nu vor să li se taie pensia cu 30% și nici nu vor să iasă la pensie la 65 de ani? Ca orice alt cetățean român.

Claudiu Sandu: Mi-ați dat și răspunsul la întrebare sau mi se pare mie?

Reporter: Nu, vă întrebăm.

Claudiu Sandu: Magistrații sunt cetățeni ca orice alții. Nu au avut niciodată problemă cu ieșirea la pensie la 65 de ani. Deși ar trebui să vă întrebați dvs ca cetățean dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani.

Iar cu a doua afirmație pe care ați făcut-o, cu tăierea pensiilor cu 30%, e ceva care îmi scapă, pentru că noi avem… de fapt, principala problemă este această inechitate care se stabilește prin această lege, față de pensionările anterioare.

Vor fi trei tipuri de pensionar în magistratură: pensionarii epocii Dragnea, cu o pensie mai mare decât salariul cu 20-25%, pensionarii din 2023, cu un salariu (pensie – n.r.) de 100% din net, și următorii, care vor munci până la 65 de ani și vor avea pensia la jumătate. Dacă vi se pare echitabil… mie nu mi se pare, motiv pentru care ne opunem unei asemenea reglementări.”

Ce decizie a luat CSM privind proiectul pensiilor magistraților

CSM a dat ,joi, aviz negativ asupra proiectului legii pensiilor magistraților. În comunicatul oficial se arată că motivele avizului vor fi transmise Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pentru a fi luate în considerare.

Sandu a punctat că o pensie reprezentând 70% din ultimul salariu ar însemna o scădere semnificativă față de pensiile actuale, care ajung până la 130% din venitul lunar. Această disparitate ar afecta mii de pensionari din sistemul judiciar.

„Sunt mii de pensii în plată la acest moment”, a menționat vicepreședintele CSM, potrivit Digi24.

Tags:
Citește și...
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
Eveniment
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)
Eveniment
De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)
Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
Eveniment
Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
Eveniment
Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
Eveniment
Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
Eveniment
Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație
Eveniment
De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație
Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Fostul primar al Capitalei nu va fi extrădat.
Eveniment
Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Fostul primar al Capitalei nu va fi extrădat.
Valentina Aldea și femeia care a bătut-o cu ranga, față în față la instanță: „Doamne ferește! Soția e și-atât” / Senatoarea POT: „Suntem prieteni și-atât”
Eveniment
Valentina Aldea și femeia care a bătut-o cu ranga, față în față la instanță: „Doamne ferește! Soția e și-atât” / Senatoarea POT: „Suntem prieteni și-atât”
Șase români, 700.000 de lire sterline furate. Cine sunt hoții, cum au procedat și ce pedepse au primit
Eveniment
Șase români, 700.000 de lire sterline furate. Cine sunt hoții, cum au procedat și ce pedepse au primit
Catalin Drula
Ultima oră
16:26 - Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
16:19 - Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
16:04 - De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)
15:44 - Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
15:31 - Grindeanu nu mai pare atât de înverșunat împotriva tăierilor din instituțiile publice. Nu e de acord, dar n-ar ieși de la guvernare (VIDEO)
15:16 - Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
15:13 - Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
15:10 - Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
15:07 - De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație
15:02 - Pică Guvernul Bolojan? Chestorul Senatului: “Vă garantez că avem cele 233 de voturi necesare pentru ca această moțiune să treacă”