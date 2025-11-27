Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a criticat dur proiectul privind pensiile magistraților. El a spus că această lege nu rezolvă problema pensiilor, ci creează dezechilibre majore între generații. Sandu atrage atenția asupra faptului că judecătorii ar putea ajunge să profeseze la vârste foarte înaintate, iar diferențele între nivelurile pensiilor vor fi semnificative.

De ce se opune CSM modificării pensiilor magistraților

În cadrul unei declarații publice după ședința CSM, Sandu a subliniat că discuția publică ignoră impactul pe termen lung al legii propuse. „Magistrații sunt cetățeni ca oricare alții și nu au avut niciodată o problemă cu ieșirea la pensie la 65 de ani”, a precizat el, adresând, însă, o întrebare, dacă ar dori cineva să fie judecat de un magistrat de 65 de ani. Vicepreședintele a mai explicat că proiectul va genera trei categorii distincte de pensionari:

„Vor fi pensionarii epocii Dragnea, cu pensii cu 20-25% peste salariu, pensionarii din 2023, cu pensii la nivelul a 100% din net, și cei care vor munci până la 65 de ani, care vor avea pensia la jumătate”, a menționat vicepreședintele CSM, potrivit .

Această fragmentare a sistemului creează o pensii magistrați inechitate greu de justificat, potrivit lui Sandu.

Ce i-a spus Claudiu Sandu unui reporter

Redăm, mai jos, dialogul dintre reporter și Claudiu Sandu

„Reporter: Dle procuror, să înțelegem că magistrații nu vor să li se taie pensia cu 30% și nici nu vor să iasă la pensie la 65 de ani? Ca orice alt cetățean român.

Claudiu Sandu: Mi-ați dat și răspunsul la întrebare sau mi se pare mie?

Reporter: Nu, vă întrebăm.

Claudiu Sandu: Magistrații sunt cetățeni ca orice alții. Nu au avut niciodată problemă cu ieșirea la pensie la 65 de ani. Deși ar trebui să vă întrebați dvs ca cetățean dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani.

Iar cu a doua afirmație pe care ați făcut-o, cu tăierea pensiilor cu 30%, e ceva care îmi scapă, pentru că noi avem… de fapt, principala problemă este această inechitate care se stabilește prin această lege, față de pensionările anterioare.

Vor fi trei tipuri de pensionar în magistratură: pensionarii epocii Dragnea, cu o pensie mai mare decât salariul cu 20-25%, pensionarii din 2023, cu un salariu (pensie – n.r.) de 100% din net, și următorii, care vor munci până la 65 de ani și vor avea pensia la jumătate. Dacă vi se pare echitabil… mie nu mi se pare, motiv pentru care ne opunem unei asemenea reglementări.”

Ce decizie a luat CSM privind proiectul pensiilor magistraților

CSM a dat ,joi, asupra proiectului legii pensiilor magistraților. În comunicatul oficial se arată că motivele avizului vor fi transmise Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pentru a fi luate în considerare.

Sandu a punctat că o pensie reprezentând 70% din ultimul salariu ar însemna o scădere semnificativă față de pensiile actuale, care ajung până la 130% din venitul lunar. Această disparitate ar afecta mii de pensionari din sistemul judiciar.

„Sunt mii de pensii în plată la acest moment”, a menționat vicepreședintele CSM, potrivit Digi24.