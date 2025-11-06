Clienți care fug fără să plătească. S-a îmulțit numărul acestora. Restaurantele din România încep să se confrunte cu un fenomen care era des întâlnit până acum în țările occidentale. Mai exact, clienții consumă, apoi pleacă fără să achite nota.

La Cluj-Napoca, un astfel de incident a avut loc, recent, când un client a luat mâncare la pachet fără să plătească suma de 250 de lei.

„Ce este mai frapant este că nu cei amărâţi pleacă fără să plătească, ci cei care au de unde să plătească, dar nu vor. Şi mai surprinzător este că sunt în proporţie de 70% străini”, a declarat proprietarul unităţii, potrivit .

Clienți care fug fără să plătească. Cum afectează restaurantele acest fenomen

Proprietarii și angajații spun că astfel de situații sunt tot mai frecvente și devin o problemă serioasă. La Brașov, un incident recent a implicat un grup care a plecat fără să plătească o notă de plată de aproximativ 400 de lei.

„Mi-au comandat desertul, eu am mers la bucătărie să transmit bucătarilor, ei între timp au ieşit la ţigară, între ghilimele, eu am observat că nu mai aveau nimic pe masă şi mi-am dat seama că au plecat…”, a povestit ospătarul.

„Aveau special o geacă cu două feţe, adică a venit cu geaca albastră, iar apoi când s-a ridicat, şi-a întors geaca pe partea roşie”, a adăugat proprietara .

După semnalmente, jandarmii i-au prins rapid pe cei vinovați.

„După verificarea celor doi bărbaţi, de 24 ani şi 30 ani, colegii noştri au aflat că unul dintre ei nu era la prima abatere de acest fel, având şi în trecut fapte de furt din magazine”, au declarat reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Braşov.

Clienți care fug fără să plătească. Ce spun sociologii despre acest comportament

Sociologii consideră că fenomenul este alimentat și de provocările virale din mediul online. „Pentru unii este o formă de divertisment. Poate fi şi o rebeliune a bunului simţ”, explică sociologul Ioan Hosu.

Cum reacționează restaurantele

Mulți proprietari au decis să nu mai ierte astfel de comportamente și au început să ia măsuri legale.

„Ne-am săturat de aceşti aşa-zişi turişti care se aşează la masă, comandă, mănâncă, iar pe la desert se ridică doamnele care pleacă cu «treabă» pe Republicii, după care dispar repede şi domnii şi nu mai plătesc. De data aceasta, am luat decizia să nu-i mai iertăm, iar în două minute au şi fost prinşi de jandarmi. Acest lucru se numeşte furt calificat şi de aceea le-am făcut plângere penală. Mulţumim jandarmilor pentru operativitate. Mi-a crescut inima să văd că trăim într-un oraş sigur, unde, dacă se întâmplă un astfel de incident, forţele de ordine îşi fac datoria”, a spus Denisa Dogaru, co-proprietar al unui restaurant din Brașov.

La terasele din Piaţa Sfatului din Braşov, astfel de cazuri sunt tot mai frecvente.

„Se întâmplă mult mai des şi se întâmplă de la oameni de la care chiar nu ne aşteptam, de la familii cu copii la care nota era destul de mare, de la 400 lei în sus, au plecat pur şi simplu”, a povestit Corina Verlot, proprietara unui restaurant.

Cu ce mai pleacă clienții de la restaurante fără să plătească

„Ospătarii spun că cei care au astfel de intenţii sunt greu de prins, mai ales dacă se aşează la mesele de la marginea terasei. După ce mănâncă, se ridică şi se pierd prin mulţime.

Unii clienţi pleacă după ce au mâncat, fără să plătească, dar iau cu ei și scaune, pături sau decoraţiuni din restaurante. „De la suportul de şerveţele, până la lămpile pe care noi le avem pe mese”, a povesyiy Nicoleta Oprică, proprietara unui alt restaurant.