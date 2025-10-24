B1 Inregistrari!
Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante

Adrian Teampău
24 oct. 2025, 21:20
McDonald’s-ul pe stil rusesc a stabilit un record absolut de vânzări în ziua deschiderii: „Nu am văzut niciodată o astfel de cifră de afaceri”. Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Joburile din restaurantele fast-food atractive pentru studenți
  2. Cât de dificilă este munca la fast-food
  3. Salariile pentru joburile din restaurantele fast-food

Joburile din restaurantele fast-food sunt printre cele mai căutate între studenți. Aceștia sunt atrași de programul flexibil care le dă posibilitatea să urmeze în paralel și cursurile, dar și de salarii.

Joburile din restaurantele fast-food atractive pentru studenți

Mulți tineri care nu au, încă, o calificare, în special studenți sau elevi, aleg joburile din restaurantele fast-food. Este un prim pas pe care tinerii îl fac în viață, ca angajați, pentru a-și asigura un venit lunar. Ei sunt atrași de programul flexibil, dar și de salariile mulțumitoare.

Condițiile de lucru și salariile din acest domeniu diferă de la un lanț de restaurante la altul. De asemenea, contează și orașul în care este jobul și poziția ocupată. De asemenea, la stabilirea salariului contează și volumul de muncă pe care este dispus să-l presteze angajatul. Potrivit anunțurilor de pe platformele de angajare, un tânăr angajat poate câștiga între 3.500 și 5.000 de lei net lunar.

Persoanele care au ceva experiență sau care ocupă funcții de conducere, precum cea de responsabil de tură pot câștiga mai mult de 5.500 de lei. În marile orașe, unde costurile vieții sunt mai scumpe, iar concurența este mai mare, și joburile la fast-food sunt mai bine plătite.

Cât de dificilă este munca la fast-food

Așa cum arătam, joburile din restaurantele fast-food sunt mai atractive pentru tinerii care studiază. Fie că sunt elevi sau studenți, aceștia beneficiază de un program flexibil. Mulți angajați lucrează în ture, inclusiv în weekenduri și sărbători, în funcție de orarul cursurilor, dar și de nevoile financiare. Din această perspectivă, este nevoie de găsirea unui echilibru între viața profesională și cea personală.

Pe de altă parte, chiar dacă programul este flexibil, marile lanțuri de restaurante impun reguli stricte și un ritm alert de muncă. Aceste cerințe fac din joburile în retaurantele fast-food o muncă solicitantă.

Pentru munca prestată, pentru a-și motiva angajații, lângă salariu, multe restaurante acordă diferite bonusuri și reduceri la produsele companiei.

Salariile pentru joburile din restaurantele fast-food

Anunțurile publicate pe platforme de recrutare arată că un angajat la un restaurant dintr-unul dintre cele mai populare lanțuri câștigă între 3.000 și 3700 de lei lunar.

Un responsabil  de tură poate ajunge la un salariu de 3.900 de lei pe lună.

În cazul unui manager, salariul este cuprins între 4.500 și 5000 de lei net. Managerul are o responsabilitate mai mare. El coordonează echipa, distribuie sarcinile și creează un mediu de lucru productiv. Totodată, managerul de tură participă la instruirea personalului și la integrarea noilor angajați.

