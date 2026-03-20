Cluj: Femeie moartă de 3 ani, amendată pentru parcare ilegală. Ce a decis justiția

Traian Avarvarei
20 mart. 2026, 10:34
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Poliția Locală din Cluj-Napoca a amendat o femeie moartă de trei ani. Fratele ei a încercat să obțină în instanță anularea deciziei, fără succes.

Femeie moartă, amendată. Ce a decis instanța

În primăvara anului 2023, polițiștii locali au dat o amendă de 200 de lei pentru parcare ilegală. Numai că sancțiunea a fost emisă pe numele unei femei care murise deja din iulie 2020.

Fratele femeii s-a adresat Judecătoriei cu solicitarea de a fi anulată amenda. Argumentul său a fost simplu: sora sa nu avea cum să parcheze neregulamentar în 2023, din moment ce murise în 2020.

Luni, Judecătoria a respins plângerea fără a analiza speța pe fond. Instanța a decis că bărbatul nu are calitate procesuală activă, deoarece amenda nu a fost emisă pe numele său. Judecătorul a subliniat că doar contravenientul sau, în anumite situații limitate, alte persoane prevăzute de lege pot contesta un proces-verbal de contravenție, explică publicația locală clujenii.ro.

Decizia Judecătoriei poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

