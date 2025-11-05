Clujul bifează premieră după premieră. Dacă zilele trecute era inaugurat un centru unde gunoiul e transformat în energie electrică și gaz, acum, Cluj-Napoca are un zid capabilă să reducă poluarea. Deși idea pare desprinsă din filmele SF, este cât se poate de reală și a fost pusă în practică cu ajutorul unui grup de artiști stradali.

Cum este posibil ca un zid să reducă poluarea

O echipă de artiști stradali au transformat un banal zid din Cluj-Napoca într-un aliat în lupta împotriva poluării. Totul a fost posibil datorită vopselei speciale cu care a fost desenat zidul, vopsea care neutralizează poluanţii, virusurile şi bacteriile din atmosferă şi reduce totodată nivelul de noxe.

În cadrul proiectului comunitar URBAN SKIN, mai multe spații ale orașului urmează să prindă viață prin picturi și culoare, în același timp în care contribuie la un aer mai puțin poluat. Una dintre lucrări a fost realizată în apropierea unei baze sportive, pe o suprafață de 100 de metri pătrați. Suprațafa acoperită de vopseaua specială acționează similar cu un spațiu egal din punct de vedere al dimensiunii, dar acoperit de copaci ajunși la maturitate.

Magia se întâmplă atunci când razele soarelului ajung pe pictura murală. O reacție chimică descompune poluanții, atât pe cei proveniți de la mașini, cât și virușii sau bacteriile, potrivit Observator.

Cine a luat parte la realizarea picturii

Clujul face parte din orașe care își propun ca, până în 2030, să fie neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon. Pentru a-și atinge acest obiectiv, apelează la o diversitate de trucuri care, se întâmplă să și înfrumusețeze orașul/

„Clujul se încadrează în cele 100 de oraşe care vor să devină neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon pana in 2030 si considerăm că este şi asta o soluţie”, a declarat Ramona Mazerschi, organizator.

Cei care au contribuit la realizarea picturii au fost elevi ai liceului de artă, dar şi simpli trecători.

Costul unei astfel de lucrări este aproape triplu față de al unei lucrări realizate cu vopsea clasică. Genul acesta de substanță a mai fost folosit, în trecut, și pentru picturi murale din București sau .