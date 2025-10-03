B1 Inregistrari!
Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro" în timp ce era operat pe creier

Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier

03 oct. 2025, 21:19
Intervenție chirurgicală rară la Cluj. Un pacient a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier
Sursa foto: Freepik
  1. De ce a fost nevoie ca pacientul să fie treaz în timp ce era operat pe creier
  2. Cum a decurs operația pe creier

O intervenție chirurgicală rară a avut loc la Cluj. Un bărbat a fost operat pe creier în timp ce era complet treaz, ba chiar cânta. Mai mult decât atât, pe pacient și pe doctorul neurochirurg care a realizat operația îi leagă și pasiunea pentru muzică, ambii făcând parte din același cor.

De ce a fost nevoie ca pacientul să fie treaz în timp ce era operat pe creier

Pacientul de 29 de ani, bariton al Filarmonicii din Cluj, a cântat o arie din „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe creier pentru înlăturarea unei tumori care îi invadase partea stângă a creierului, responsabilă de motricitate și vorbire. Procedura, denumită „awake surgery”, are rolul de a asigura  echipa medicală că nu afectează părți funcționale, sănătoase, în timpul intervenției.

Deși pe mulți i-ar face să simtă fiori pe șira spinării numai gândul la o astfel de operație, Ștefan a acceptat să primească ajutor de la un neurochirurg cu care, înainte de toate, a împărțit scena. Doctorul Iustinian Simion este fondator și dirijor al corului din care Ștefan face parte.

„Am adormit bolnavul, am ajuns la tumoră şi în momentul în care am rezecat tumora am rezecat-o cu el treaz, punându-l în permanenţă să cânte, să mişte mâna şi piciorul astfel încât să avem un semn clar că suntem bine şi nu lezăm ţesut normal, funcţional”, a explicat dr. Iustinian Simion, neurochirurg, pentru Observator News.

Cum a decurs operația pe creier

În cazul în care operația nu ar fi mers conform planului, exista riscul ca tânărul clujean să rămână paralizat pe partea dreaptă sau să nu mai poată vorbi. Din fericire, intervenția lui Ștefan a fost un real succes.

„Nici nu vă pot exprima în cuvinte ce am simţit în momentul în care l-am trezit intra-operator şi l-am întrebat «Ştefane, eşti bine, totul bine acolo?» Şi el a spus „Da, aici la mine e bine totul. Acolo la tine cum e?”, a declarat dr. Iustinian Simion.

„Am fost conştient, deci ştiu toate întrebările care mi-au fost adresate. Acum m-am mai bâlbâit, nu ştiu asta exact, dar ştiu că domnul doctor discuta cu mine de acolo din spate”, a adăugat muzicianul.

Pacientul se află acum în recuperare, dar curând se va întoarce pe scenă.

