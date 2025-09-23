B1 Inregistrari!
Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, Petruța Toma

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, Petruța Toma

Selen Osmanoglu
23 sept. 2025, 13:33
Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, Petruța Toma
Adriana Bahmuțeanu. Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube
Cuprins
  1. Ultimele cuvinte ale Petruței
  2. Planuri anulate
  3. Un scaun gol
  4. 8 septembrie

Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, a decedat la vârsta de 75 de ani, la începutul acestei luni. Fiica ei a dezvăluit care au fost ultimele sale cuvinte, înainte să moară.

Ultimele cuvinte ale Petruței

Adriana a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte rostite de Petruța. Ea a povestit că mama sa era foarte afectată de situația cu copiii și de nedreptățile din instanță.

„Își dorea ca situația asta să se rezolve, cu copiii și era foarte șocată de nedreptatea care se făcea și care se face în continuare în instanțele de judecată. Vorbea de toate termenele, de toate procesele(…) Îmi spunea că nu îi vine să creadă cât de ușor se vând oamenii pe câțiva lei”, a spus Adriana Bahmuțeanu, conform wowbiz.ro.

Planuri anulate

Între timp, Adriana Bahmuțeanu urma să facă nunta cu Geroge Restivan, însă planuri s-au schimbat.

„Noi ne pregăteam de nuntă, era un eveniment pe care îl țineam secret. Mă rog, nu am apucat să anunțăm public, dar prietenii apropiați știau de lucrurile astea. Nu aveam de ce să ne ferim de nimeni. Eram în pregătiri și ne doream ca mama să reziste până atunci la nuntă, nunta fiind programata pe 2 octombrie. N-o să mai facem nicio nuntă”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Cu toate acestea, cununia civilă va avea loc. În semn de respect față de mama sa, Adriana a anunțat că va purta o rochie neagră.

„Noi facem doar o cununie civilă pentru că până acum ne-am tot chinuit cu actele, am mai depus odată actele la primărie, dar nu erau gata. Mâine din nou mergem la primărie să ducem ultimele acte, să vedem ce mai trebuie, și pe 2 octombrie ne vom căsători legal. Facem doar o cununie civilă la casa de căsătorii a primăriei, nu facem petrecere, nu mergem la restaurant, nu suntem duși cu capul să mergem la manele sau să ne bem mințile prin vreo bodegă. Nu există așa ceva”, a spus Adriana, într-un alt interviu, conform Viva.

„Nunta propriu-zisă și petrecerea de nuntă o să o facem anul viitor, pentru că nu e o petrecere de nuntă, va fi un șpriț cu prietenii. La starea civilă voi merge îmbrăcată în negru. Eu sunt în doliu după mama. E un semn de respect”, a adăugat.

Un scaun gol

Tot în semn de respect, în memoria mamei Adrianei, Petruța, cei doi vor lăsa un scaun liber la nuntă.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungem, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (n.r la înmormântare)”, a spus George Restivan în emisiunea Un Show Păcătos.

8 septembrie

Petruța Toma s-a stins din viață pe 8 septembrie. Aceasta s-a confruntat cu probleme de sănătate și chiar cu un AVC.

Fiica acesteia, Adriana, consideră că supărările și tensiunile din familie au contribuit la starea de sănătate a mamei sale.

„Cu mama a fost un doliu anticipat, pentru că știam ce se va întâmpla și practic, împreună cu ea și cu sora mea ne-am trăit o parte din travaliul de doliu împreună. Noi discutam despre moarte, mamei nu i-a fost frică niciodată de moarte. (…) Avea totul pregătit. O simt peste tot, o văd peste tot, îmi dă semne că mă iubește”, a spus vedeta.

„ (…) timpul nu se mai intoarce iar marele meu regret este ca nu am reusit sa-i daruiesc mamei mele batranetea linistita pe care ar fi meritat-o din plin, cu toata familia alaturi, ferita de necazuri si de socuri emotionale! (…)”, a mai adăugat ea.

