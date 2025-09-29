Călin Georgescu revine în atenția publică. Fostul candidat la prezidențiale a revenit cu o declarație surprinzătoare după ce anunțase că își încheie activitatea politică.

Acesta a explicat, la Gândul Live, că perioada de tăcere nu echivalează cu o retragere definitivă.

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și apoi acționezi. Nu există altă cale”, a spus el, subliniind că a fost vorba de o etapă de reflecție și de repoziționare.

Călin Georgescu revine în atenția publică. Ce principii invocă în mesajul său

a explicat că discursul său public a fost ghidat de repere morale și de respectul pentru poporul român.

„Nu m-am uitat cu ură înainte la adversari, ci înapoi cu iubire la poporul român care suferă. Această suferință te întristează, dar te și mobilizează”, a declarat Georgescu.

Acesta a făcut trimitere la modelul lui Constantin Brâncoveanu, „binele în tăcere”, și la o maximă a lui Abraham Lincoln: „Puterea guvernului vine din conștiința celor guvernați.”

Care este viziunea lui Călin Georgescu pentru România

„M-a interesat România care creează, nu România care cerșește”, a punctat fostul candidat la prezidențiale, explicând că își menține poziția neutră și neafiliată politic. Totuși, a lăsat să se înțeleagă că nu exclude viitoare acțiuni publice, potrivit Știripesurse.

Cum și-a încheiat mesajul către români

În final, Georgescu a transmis un mesaj prin care se adresează atât celor care îl simpatizează, cât și celor care sunt contra lui: „Le mulțumesc celor care m-au trădat, m-au întărit; celor care m-au jignit, m-au înălțat, și celor care m-au lovit, m-au ridicat.”, a mai spus Georgescu.

Amintim că Georgescu anunțase după ce i-a respins candidatura la prezidențialele din 2025, că își „încheie implicarea activă în procesul politic” și că va rămâne „observator pasiv”.

Iată că acum a revenit cu o altă opinie și se pare că, de fapt, tăcerea a fost o pauză de analiză, nu o retragere defintivă din viața publică și politică.