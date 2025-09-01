Coaliția de guvernare discută posibilitatea unei noi majorări a taxei pe valoare adăugată (TVA), potrivit B1 TV.

Cu cât ar putea crește TVA

Critici dure din interiorul PSD

Astfel, cota standard ar putea crește de la 21% la 23%, iar cea pentru sectorul HoReCa ar urma să ajungă la 21%, de la 11% cât este în prezent, după modificarea aplicată la 1 august.

Măsurile ar putea intra în vigoare în 2026, dacă încasările la buget nu vor crește semnificativ până atunci. Discuțiile au loc în contextul presiunilor de reducere a deficitului bugetar.

De asemenea, creșterea taxelor vine pe fondul blocajelor din coaliție pe discuțiile despre reucerea personalului din administrația publică locală.

Fostul premier Mihai Tudose dur pe actualul prim-ministru, Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de competențe economice și de o gestionare deficitară a politicii fiscale.

Mihai Tudose a propus reducerea TVA-ului ca măsură de stimulare a consumului, dublată de pedepse drastice împotriva evaziunii fiscale.

„Bolojan nu știe economie. Ar trebui cei din jurul lui să-i mai spună și el să asculte și să le implementăm. Eu vă spun că dacă aș veni mâine, aș face TVA-ul 15-17%. Și 30 de ani pușcărie dacă furi un leu de la TVA. El se pricepe la administrație”, a spus Mihai Tudose, potrivit