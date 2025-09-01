B1 Inregistrari!
Coaliția de guvernare analizează noi creșteri de TVA, de la 21% la 23%

Coaliția de guvernare analizează noi creșteri de TVA, de la 21% la 23%

George Lupu
01 sept. 2025, 16:00
Coaliția de guvernare analizează noi creșteri de TVA, de la 21% la 23%
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Coaliția de guvernare discută posibilitatea unei noi majorări a taxei pe valoare adăugată (TVA), potrivit B1 TV.

Cuprins

  • Cu cât ar putea crește TVA
  • Critici dure din interiorul PSD

Cu cât ar putea crește TVA

Astfel, cota standard  ar putea crește de la 21% la 23%, iar cea pentru sectorul HoReCa ar urma să ajungă la 21%, de la 11% cât este în prezent, după modificarea aplicată la 1 august.

Măsurile ar putea intra în vigoare în 2026, dacă încasările la buget nu vor crește semnificativ până atunci. Discuțiile au loc în contextul presiunilor de reducere a deficitului bugetar.

De asemenea, creșterea taxelor vine pe fondul blocajelor din coaliție pe discuțiile despre reucerea personalului din administrația publică locală.

Critici dure din interiorul PSD

Fostul premier Mihai Tudose l-a criticat dur pe actualul prim-ministru, Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de competențe economice și de o gestionare deficitară a politicii fiscale.

Mihai Tudose a propus reducerea TVA-ului ca măsură de stimulare a consumului, dublată de pedepse drastice împotriva evaziunii fiscale.

„Bolojan nu știe economie. Ar trebui cei din jurul lui să-i mai spună și el să asculte și să le implementăm. Eu vă spun că dacă aș veni mâine, aș face TVA-ul 15-17%. Și 30 de ani pușcărie dacă furi un leu de la TVA. El se pricepe la administrație”, a spus Mihai Tudose, potrivit stiripesurse.ro.

