Cod galben de furtuni în 17 județe: ploi torențiale, vijelii și grindină. Când revine căldura în România?

Cod galben de furtuni în 17 județe: ploi torențiale, vijelii și grindină. Când revine căldura în România?

Ana Beatrice
31 aug. 2025, 08:15
Foto: Pixabay

Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru 17 județe ale țării. Averse torențiale, vijelii și grindină sunt așteptate în mai multe regiuni. Totuși, de săptămâna viitoare, vremea se încălzește din nou, a anunțat Mihai Huștiu, meteorolog ANM, notează digi24.ro.

Cuprins:

  • Unde lovește codul galben de instabilitate atmosferică

  • Cum evoluează ploile și vijeliile în următoarele ore

  • Cât de mult scad temperaturile astăzi

  • Când revine vremea frumoasă și călduroasă

Unde lovește codul galben de instabilitate atmosferică

Potrivit meteorologului, instabilitatea atmosferică va afecta 17 județe. Zonele vizate sunt Transilvania, nordul Olteniei și al Munteniei, dar și regiunile montane. Aici sunt așteptate cantități mari de apă, de 20-30 l/mp și izolat chiar 40-50 l/mp.

Cum evoluează ploile și vijeliile în următoarele ore

„Așteptăm un episod de instabilitate. Deja acesta este în desfășurare. A început să plouă în partea de sud-vest a țării, prin nord-vest, însă în următoarele ore ne așteptăm ca gradul de instabilitate atmosferică să fie tot mai accentuat”, a explicat Mihai Huștiu. Sunt posibile și căderi de grindină în sudul Moldovei, Bărăgan și Dobrogea.

Cât de mult scad temperaturile astăzi

După ce ieri s-au înregistrat maxime de 37-38 de grade în sudul Munteniei, astăzi temperaturile sunt mult mai scăzute: doar 21 de grade în nordul Olteniei și Munteniei și 26-27 de grade în Capitală. Doar în estul țării valorile mai ating 32-34 de grade.

Când revine vremea frumoasă și călduroasă

Episodul de instabilitate se încheie pe parcursul nopții următoare, iar mâine vremea se ameliorează semnificativ. Temperaturile vor fi cuprinse între 25 și 31 de grade. De marți însă, căldura revine: maximele vor ajunge la 34-35 de grade în sud și sud-vest, iar miercuri vor fi chiar 36 de grade în sudul și sud-estul țării. Tot miercuri sunt așteptate noi ploi, în special în vestul României.

