Acasa » Eveniment » Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii

Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii

Selen Osmanoglu
09 sept. 2025, 12:16
Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
Foto: Pixabay.com

Hidrologii au emis marţi, 9 septembrie, o atenţionare cod galben de inundaţii, valabilă între orele 12:00 şi 24:00, pe râuri din 11 judeţe ale ţării.

Cuprins

  • Care sunt județele vizate
  • Ce recomandă hidrologii
  • Cod galben de vijelii

Care sunt județele vizate

Codul galben vizează râuri din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureş, Suceava, Neamţ şi Bacău, anunță Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Fenomenele periculoase pot include „scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri”.

Ce recomandă hidrologii

Cetățenilor care se află în județele menționate li se recomandă următoarele:

  • Să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii;
  • Să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate;
  • Să îşi protejeze bunurile din gospodării;
  • Să respecte indicațiile venite din partea instituţiilor locale;
  • Să urmărească comunicatele oficiale pe durata avertizării.

Cod galben de vijelii

Astăzi, 9 septembrie, a fost emis și un cod galben de vijelii, descărcări electrice şi căderi de grindină, valabil în 15 judeţe. Avertizarea a început la ora 10:00 şi este în vigoare până la ora 23:00.

Județele vizate sunt: Satu Mare, Sălaj, Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Suceava, Harghita, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov şi Covasna.

