Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii

Hidrologii au emis marţi, 9 septembrie, o atenţionare cod galben de inundaţii, valabilă între orele 12:00 şi 24:00, pe râuri din 11 judeţe ale ţării.
Codul galben vizează râuri din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureş, Suceava, Neamţ şi Bacău, anunță Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).
Fenomenele periculoase pot include „scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri”.
Cetățenilor care se află în județele menționate li se recomandă următoarele:
Astăzi, 9 septembrie, a fost emis și un cod galben de vijelii, descărcări electrice şi căderi de grindină, valabil în 15 judeţe. Avertizarea a început la ora 10:00 şi este în vigoare până la ora 23:00.
Județele vizate sunt: Satu Mare, Sălaj, Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Suceava, Harghita, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov şi Covasna.