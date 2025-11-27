a emis o hidrologică de Cod Galben pentru 11 județe din țară, valabilă între 27 noiembrie, ora 12:00, și 28 noiembrie, ora 12:00. Hidrologii avertizează asupra unor posibile depășiri ale cotelor de atenție, dar și asupra riscului crescut de viituri rapide și inundații locale.

Cele 11 județe vizate

Potrivit INHGA, situația hidrometeorologică din următoarele 24 de ore necesită măsuri de precauție sporite în mai multe zone ale țării, conform Agerpres.

„Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Galben de inundații, valabil în intervalul 27 noiembrie, ora 12:00 – 28 noiembrie, ora 12:00. În acest context sunt vizate anumite sectoare de râuri din județele: Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Brașov, Covasna, Buzău și Sibiu, unde sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție”, se precizează în comunicatul transmis de Institut.

Zonele menționate se confruntă deja cu un sol puternic încărcat de apă, iar noile precipitații pot determina creșteri bruște ale debitelor râurilor mici.

Viituri rapide și scurgeri pe versanți

Atenționarea Hidrologică subliniază în principal riscul de formare a scurgerilor importante pe versanți, torenți și pâraie. Aceste fenomene pot duce la viituri rapide pe râurile mici, cu potențial de inundații locale.

Județele Argeș, Dâmbovița și Prahova sunt cele mai expuse, hidrologii precizând că aici probabilitatea și intensitatea fenomenelor pot fi mai ridicate decât în restul zonelor vizate de Codul Galben.

În astfel de situații, revărsările bruște pot surprinde populația nepregătită, mai ales în zonele rurale sau montane, unde cursurile de apă sunt înguste și reacționează rapid la precipitații.

Recomandări pentru populație

Hidrologii le recomandă oamenilor să fie extrem de atenți și să evite orice acțiune riscantă în perioada codului.

„Populația din zonele vizate de atenționare este sfătuită să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundabile, să curețe șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea apelor și să ia măsuri preventive pentru protejarea locuințelor și a bunurilor”, se mai arată în comunicat.