Cod roșu de furtuni puternice: Descărcări electrice și grindină în mai multe județe din România

Cod roșu de furtuni puternice: Descărcări electrice și grindină în mai multe județe din România

George Lupu
17 aug. 2025, 21:37
Cod roșu de furtuni puternice: Descărcări electrice și grindină în mai multe județe din România
Foto simbol: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, 17 august, mai multe avertizări nowcasting cod roșu, portocaliu și galben de furtuni, valabile pentru numeroase județe din țară.

Ce zone vor fi sub cod roșu

Mai multe localități din județele Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud se află sub cod roșu de vreme severă, cu averse torențiale de 35–50 l/mp, grindină de până la 4 cm, descărcări electrice frecvente și rafale de vânt care pot depăși 70 km/h.

De asemenea, meteorologii au emis cod portocaliu pentru localități din județele Brașov, Mureș, Sibiu, dar și din Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, unde sunt prognozate averse de 25–40 l/mp, grindină de 2–4 cm, descărcări electrice și vânt puternic, cu viteze de până la 70 km/h.

Printre localitățile vizate se află Jibert, Bunești, Agnita, Daneș, Apold, Cupșeni, Cătina, Buza, Bistrița, Lechința și Sânmihaiu de Câmpie.

Care sunt alte zone afectate de furtuni

În plus, mai multe zone din județele Iași, Gorj, Vâlcea și Mehedinți sunt vizate de o avertizare cod galben, valabilă până la ora 18:30. Sunt așteptate averse de 15–25 l/mp, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 40–60 km/h și grindină de mici dimensiuni. Localitățile Pașcani, Ruginoasa, Borăscu, Bălcești și Strehaia se află pe lista celor afectate.

Meteorologii avertizează că fenomenele meteo extreme pot produce pagube materiale și recomandă populației să evite deplasările în aer liber pe durata manifestării furtunilor.

