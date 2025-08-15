B1 Inregistrari!
Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut

Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut

Ana Maria
15 aug. 2025, 08:58
Cum poți să primești despăgubiri, dacă furtuna ți-a avariat mașina? Iată ce ai de făcut
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Grindina și furtunile puternice pot provoca daune considerabile mașinilor: parbrize sparte, caroserie îndoită sau strat de lac deteriorat. Costurile de reparație pot fi ridicate, însă o asigurare potrivită îți poate acoperi paguba.

Cuprins:

  • Ce diferență există între RCA și CASCO în caz de grindină
  • Cum procedezi dacă ai poliță CASCO
  • Ce opțiuni ai fără asigurare CASCO
  • Ce documente sunt necesare pentru reparații
  • Ce prevede legea privind termenul de reparație

Ce diferență există între RCA și CASCO în caz de grindină

RCA-ul, obligatoriu pentru toți șoferii, acoperă doar daunele provocate altor vehicule. În schimb, polița facultativă CASCO acoperă inclusiv pagubele propriei mașini, dacă riscul de grindină este prevăzut în contract, potrivit Avocat.net.

Cum procedezi dacă ai poliță CASCO

Dacă deții CASCO, procesul este simplu: contactezi compania de asigurări, deschizi dosarul de daună și îți repari vehiculul fără birocrație suplimentară.

Ce opțiuni ai fără asigurare CASCO

Chiar și fără CASCO, poți obține despăgubiri, dar numai dacă dovedești că paguba a fost cauzată de autorități sau de administratorul drumului.
Exemple:

Dacă un copac dintr-un parc public cade peste mașină, primăria poate fi răspunzătoare.

Dacă o groapă în asfalt produce avarii, responsabilitatea revine administratorului drumului sau firmei care efectuează lucrări.

În astfel de cazuri, este necesar un proces în instanță, care poate dura mult.

Ce documente sunt necesare pentru reparații

Pentru cei care au doar RCA, legea impune obținerea unei autorizații de reparație emisă de Poliție înainte de a merge la service.

Ce prevede legea privind termenul de reparație

Conform Art. 148 (20) din OUG 195/2002, ai maximum 30 de zile pentru a repara avariile. Circulația cu un vehicul avariat peste acest termen este interzisă, indiferent dacă daunele au fost provocate de o furtună cu grindină.


