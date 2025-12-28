B1 Inregistrari!
Cod roșu de ninsori și vânt puternic în Carpații Meridionali și de Curbură

Cod roșu de ninsori și vânt puternic în Carpații Meridionali și de Curbură

Selen Osmanoglu
28 dec. 2025, 13:35
Cod roșu de ninsori și vânt puternic în Carpații Meridionali și de Curbură
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Zonele și intervalele vizate
  2. Alte avertizări meteorologice
  3. Recomandări pentru populație

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare Cod roșu pentru ninsori însoțite de vânt foarte puternic în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri. Rafalele vor depăși 120 km/h, iar vizibilitatea va scădea aproape complet.

Zonele și intervalele vizate

Potrivit ANM, avertizarea Cod roșu este valabilă până luni, ora 10:00, pentru județele Vrancea, Buzău, Prahova, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Hunedoara și Caraș-Severin. La aceste altitudini, ninsorile vor fi puternic viscolite, iar rafalele de vânt vor depăși 120 km/h, scăzând vizibilitatea aproape complet, scrie Agerpres.

De asemenea, până luni, ora 2:00, este în vigoare un Cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate foarte redusă în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania. Meteorologii precizează că vântul va sufla cu viteze de 70 -90 km/h, iar ninsoarea viscolită va face deplasările dificile și periculoase.

Alte avertizări meteorologice

Pe lângă Codul roșu și cel portocaliu, ANM a emis și avertizări Cod galben până luni, ora 10:00, pentru Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea. La munte, ninsorile vor fi viscolite, vizibilitatea scăzând temporar sub 100 m, iar stratul de zăpadă depus va fi de 3 -8 cm.

În Carpații Orientali și Meridionali, se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 10 -20 cm, iar în Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, vântul va avea intensificări de 50 -70 km/h. Intensificări ale vântului vor fi prezente și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60 -85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90 -120 km/h, viscolind zăpada depusă și menținând vizibilitatea extrem de redusă.

Recomandări pentru populație

ANM recomandă populației să evite deplasările în zonele montane afectate, să își adapteze viteza la condițiile meteo, să consulte starea drumurilor și să fie pregătiți pentru perioade scurte fără vizibilitate. De asemenea, este recomandat ca persoanele care locuiesc în zonele afectate să își asigure provizii și să urmărească avertizările meteorologice pentru eventuale actualizări ale codurilor.

Aceste condiții meteo vor afecta traficul rutier și siguranța populației, în special în zonele de munte, unde viscolul și ninsoarea abundentă pot crea riscuri majore.

