Acasa » Eveniment » Comitetul Energetic de Iarnă se întrunește după valul de viscol și întreruperi de curent

Comitetul Energetic de Iarnă se întrunește după valul de viscol și întreruperi de curent

Selen Osmanoglu
05 ian. 2026, 07:37
Comitetul Energetic de Iarnă se întrunește după valul de viscol și întreruperi de curent
Foto simbol: Pixabay.com
Cuprins
  1. 17.428 de consumatori fără curent
  2. Eforturi susținute pentru restabilirea alimentării
  3. 85 de localități afectate, situație în continuare complicată
  4. Cod portocaliu de vreme rea
  5. Sistemul Energetic Național funcționează normal

Mii de gospodării din mai multe județe au rămas fără curent electric în urma vremii extreme din ultimele zile. Comitetul Energetic de Iarnă se reunește luni, 5 ianuarie, pentru a evalua situația și a coordona măsurile de intervenție.

17.428 de consumatori fără curent

Potrivit Ministerului Energiei, duminică seară, 4 ianuarie, la ora 20:00, peste 17.000 de gospodării erau nealimentate cu energie electrică. Cele mai mari probleme au fost raportate în județele Alba, Mureș și Sibiu, scrie Adevărul.

Autoritățile au explicat că avariile au fost cauzate de condițiile meteorologice severe: coduri galben și portocaliu de vânt puternic, viscol, ninsori abundente și polei. Instalările afectate aparțin operatorilor Distribuție Energie Electrică România, Distribuție Oltenia și Rețele Electrice România.

Eforturi susținute pentru restabilirea alimentării

În ultimele 36 de ore, peste 100 de echipe de intervenție au acționat în teren, reușind să reconecteze aproximativ 77.240 de gospodării. Duminică seară, încă 36 de echipe cu peste 100 de electricieni lucrau pentru restabilirea alimentării în localitățile rămase fără curent.

„Vântul puternic și ninsorile au doborât copaci peste rețele și au provocat avarii la conductoare și izolatoare”, a transmis Ministerul Energiei

În zonele greu accesibile, alimentarea a fost asigurată temporar prin grupuri electrogene.

85 de localități afectate, situație în continuare complicată

La nivel național, 85 de localități au avut întreruperi de curent. Majoritatea problemelor au fost remediate datorită colaborării dintre operatori și echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au pus la dispoziție și șapte grupuri generator.

Situația rămâne însă dificilă, având în vedere avertizările meteorologice în vigoare până luni, 6 ianuarie, ora 10:00.

Cod portocaliu de vreme rea

Meteorologii avertizează că vor fi precipitații în mare parte din țară:

  • Munții: ninsori, strat de zăpadă de 20-50 cm
  • Zonele deluroase și Transilvania/Maramureș: lapoviță și ninsoare, 5-15 cm strat de zăpadă
  • Banat, Oltenia, Muntenia și local în Crișana, Moldova, Dobrogea: precipitații mixte, cu polei
  • Vânt: intensificări la munte, rafale 70-80 km/h, viscolind ninsoarea

Ministerul Energiei avertizează că ploile înghețate și vântul pot îngreuna intervențiile pe stâlpi, dar echipele rămân mobilizate până la remedierea completă a avariilor.

Sistemul Energetic Național funcționează normal

Autoritățile dau asigurări că Sistemul Energetic Național nu este afectat. Depozitele de gaze naturale sunt ocupate în proporție de peste 71%, suficient pentru asigurarea siguranței în alimentare pe perioada sezonului rece.

