Urmează o iarnă total atipică în luna ianuarie. Ce se întâmplă cu vremea în România

Urmează o iarnă total atipică în luna ianuarie. Ce se întâmplă cu vremea în România

Ana Maria
30 dec. 2025, 08:25
Urmează o iarnă total atipică în luna ianuarie. Ce se întâmplă cu vremea în România
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Prognoză pentru luna ianuarie. Cum va arăta vremea în intervalul 29.12.2025 – 05.01.2026
  2. Prognoză pentru luna ianuarie: Cum se schimbă vremea în intervalul 05.01.2026 – 12.01.2026
  3. Cum va arăta vremea în intervalul 12.01.2026 – 19.01.2026
  4. Cum va fi vremea spre finalul lunii ianuarie, în intervalul 19.01.2026 – 26.01.2026

Prognoză pentru luna ianuarie. ANM (Administraţia Naţională de Meteorologie) a publicat un nou set de estimări climatice pentru luna ianuarie 2026, oferind o imagine amplă asupra evoluției vremii din România. Specialiștii indică modificări importante față de iernile obișnuite, cu temperaturi mai ridicate și perioade cu precipitații frecvente.

Prognoza ajută autoritățile, agricultorii și populația să se pregătească pentru eventualele efecte ale vremii instabile, acestea includ posibile episoade de ploi abundente și variații rapide de temperatură în diverse zone ale țării.

România se pregătește pentru o perioadă neobișnuit de caldă pentru mijlocul iernii. Meteorologii anunță temperaturi peste normal în ianuarie 2026, în toate regiunile țării, conform prognozei săptămânale publicate de ANM.

Vremea va aduce nu doar valori termice ridicate, ci și episoade cu precipitații importante, mai ales în vest și zona montană.

Prognoză pentru luna ianuarie. Cum va arăta vremea în intervalul 29.12.2025 – 05.01.2026

În intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, temperaturile se vor situa, în general, în jurul mediilor specifice perioadei. Totuși, în zona Carpaților Meridionali este posibil să fie ușor mai rece. La capitolul precipitații, acestea vor fi peste normal în nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni, în timp ce regiunile extracarpatice vor avea un deficit de ploi și ninsori.

Prognoză pentru luna ianuarie: Cum se schimbă vremea în intervalul 05.01.2026 – 12.01.2026

În săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026, situația se schimbă clar. Temperaturile medii vor depăși valorile obișnuite pentru acest interval în toate regiunile, mai ales în sud-est. În același timp, România va avea cantități de precipitații peste normal, în special în jumătatea vestică a țării.

Cum va arăta vremea în intervalul 12.01.2026 – 19.01.2026

Da. În săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026, temperaturile se vor menține peste media perioadei la nivel național, cu accent în sud-est. Precipitațiile rămân ridicate în zonele intracarpatice, în timp ce restul țării va avea valori apropiate de normal.

Cum va fi vremea spre finalul lunii ianuarie, în intervalul 19.01.2026 – 26.01.2026

Pentru intervalul 19 – 26 ianuarie 2026, meteorologii estimează temperaturi ușor peste media normală în toată țara. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor rămâne în limite normale pentru cea mai mare parte a regiunilor.

