B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Comoară scoasă din pământ în Gorj. Monede grecești din epoca lui Filip al II-lea, descoperite la Prigoria (FOTO)

Comoară scoasă din pământ în Gorj. Monede grecești din epoca lui Filip al II-lea, descoperite la Prigoria (FOTO)

Ana Beatrice
03 mart. 2026, 16:30
Comoară scoasă din pământ în Gorj. Monede grecești din epoca lui Filip al II-lea, descoperite la Prigoria (FOTO)
Sursă Foto: Facebook - Anamaria Mitroi
Cuprins
  1. Ce spun monedele descoperite la Prigoria despre trecutul acestei zone
  2. Care sunt celelalte descoperiri importante făcute anterior în Gorj

O descoperire surprinzătoare a fost făcută într-o zonă liniștită din județul Gorj, stârnind interesul specialiștilor în istorie. În comuna Prigoria, un pasionat de detecție metalică a scos la lumină mai multe artefacte cu potențial istoric important.

Printre obiectele găsite se numără mai multe monede antice, aflate într-o stare foarte bună de conservare. Trei dintre acestea sunt monede grecești din argint. Ele provin din perioada domniei lui Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare.

Ce spun monedele descoperite la Prigoria despre trecutul acestei zone

Pământul a scos la iveală vestigii vechi de peste două milenii, readucând în atenție o pagină importantă din istoria zonei. Aceste descoperiri oferă informații relevante despre circulația monetară și legăturile comerciale din Antichitate, potrivit dingorj.com. Printre piesele găsite se află trei monede grecești din argint, bine conservate. Ele datează din perioada în care Macedonia era condusă de Filip al II-lea al Macedoniei, unul dintre cei mai puternici lideri ai vremii.

Pe avers este reprezentat chipul zeului Zeus, simbol al autorității și al forței divine în lumea greacă. Reversul înfățișează un călăreț care ține o ramură de măslin, imagine asociată cu victoria și pacea. Descoperirea îi aparține lui Gabriel Betej, cunoscut în zonă pentru pasiunea sa pentru istorie și detecție metalică. Monedele au fost identificate în comuna Prigoria și predate autorităților pentru evaluare și conservare.

În aceeași localitate, același căutător a mai găsit nouă denari romani din argint, datați în secolul al II-lea d.Hr. Aceste monede au fost descoperite în două etape diferite, ceea ce indică existența mai multor puncte cu potențial arheologic. Toate artefactele au intrat în patrimoniul Muzeul Județean Gorj, unde specialiștii le vor analiza și conserva în condiții adecvate.

Care sunt celelalte descoperiri importante făcute anterior în Gorj

Monedele găsite la Prigoria nu reprezintă prima reușită notabilă a lui Gabriel Betej. În trecut, el a fost asociat cu identificarea unor brățări din aur din perioada tracică, cu o vechime estimată la peste 3.200 de ani. Acea descoperire a fost catalogată drept una dintre cele mai importante realizate în județul Gorj și chiar la nivel național. Valoarea pieselor a atras atenția specialiștilor și a confirmat potențialul arheologic al zonei.

Pentru contribuția sa la recuperarea patrimoniului istoric, statul român l-a recompensat cu o sumă ce a depășit 12.000 de euro. Exemplul său arată cât de relevantă poate fi colaborarea dintre detectoriștii autorizați și instituțiile culturale atunci când legea este respectată.

Noile monede descoperite la Prigoria confirmă încă o dată că teritoriul actual al României era conectat la marile fluxuri economice și politice ale Antichității. Prezența monedelor macedonene și romane în aceeași zonă indică existența unor rute comerciale active și a unor schimburi constante între comunități.

Tags:
Citește și...
Secretele unui zâmbet de revistă – Cum să ai (mereu) dinți sănătoși și frumoși
Eveniment
Secretele unui zâmbet de revistă – Cum să ai (mereu) dinți sănătoși și frumoși
De ce rămân tinerii medici fără loc de muncă după rezidențiat. 8 din 9 rezidenți nu au post în spital
Eveniment
De ce rămân tinerii medici fără loc de muncă după rezidențiat. 8 din 9 rezidenți nu au post în spital
Newsweek: Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Eveniment
Newsweek: Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Vaslui: Un bărbat a murit încercând să-și recupereze banii din casa cuprinsă de flăcări
Eveniment
Vaslui: Un bărbat a murit încercând să-și recupereze banii din casa cuprinsă de flăcări
Motivul surprinzător pentru care o cursă Dubai-București, pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, a fost anulată
Eveniment
Motivul surprinzător pentru care o cursă Dubai-București, pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, a fost anulată
Petiție în Marea Britanie. Limba română ar putea deveni probă de examen
Eveniment
Petiție în Marea Britanie. Limba română ar putea deveni probă de examen
Omletă de post pufoasă și gustoasă, perfectă pentru Postul Paștelui. E gata în 10 minute. Cum se prepară
Eveniment
Omletă de post pufoasă și gustoasă, perfectă pentru Postul Paștelui. E gata în 10 minute. Cum se prepară
Ajutoare de mii de euro pentru renovarea locuințelor din zonele rurale. Despre ce țară este vorba și cum funcționează programele
Eveniment
Ajutoare de mii de euro pentru renovarea locuințelor din zonele rurale. Despre ce țară este vorba și cum funcționează programele
Surpriză într-o geantă second-hand. Iată ce a găsit o femeie în aceasta
Eveniment
Surpriză într-o geantă second-hand. Iată ce a găsit o femeie în aceasta
Turiștii români repatriați din Israel spun că autoritățile române nu i-au ajutat cu nimic: „Am venit pe banii noștri” / „Am făcut atac de panică, am plâns” (VIDEO)
Eveniment
Turiștii români repatriați din Israel spun că autoritățile române nu i-au ajutat cu nimic: „Am venit pe banii noștri” / „Am făcut atac de panică, am plâns” (VIDEO)
Ultima oră
16:40 - Secretele unui zâmbet de revistă – Cum să ai (mereu) dinți sănătoși și frumoși
16:37 - De ce rămân tinerii medici fără loc de muncă după rezidențiat. 8 din 9 rezidenți nu au post în spital
16:28 - Înmormântarea lui El Mencho: sicriu de aur și tensiuni în Jalisco (GALERIE FOTO/VIDEO)
16:23 - Statele europene susțin loviturile împotriva Iranului. NATO nu a fost implicată în campania din Orientul Mijlociu
16:10 - Președintele Emiratelor Arabe, surprins la Dubai Mall. Gestul făcut de șeic atât pentru locuitori, cât și pentru turiști (VIDEO)
16:00 - Newsweek: Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
15:58 - Vaslui: Un bărbat a murit încercând să-și recupereze banii din casa cuprinsă de flăcări
15:44 - Noul ambasador al SUA își începe mandatul la București. Darryl Nirenberg a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni (VIDEO)
15:38 - Motivul surprinzător pentru care o cursă Dubai-București, pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, a fost anulată
15:36 - CTP, despre propunerile la șefia Parchetelor: „Se testează relația domnului Nicușor Dan – relație la care ne uităm de mult – cu PSD”