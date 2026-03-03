O a fost făcută într-o zonă liniștită din județul Gorj, stârnind interesul specialiștilor în istorie. În comuna Prigoria, un pasionat de detecție metalică a scos la lumină mai multe artefacte cu potențial istoric important.

Printre obiectele găsite se numără mai multe monede antice, aflate într-o stare foarte bună de conservare. Trei dintre acestea sunt monede grecești din argint. Ele provin din perioada domniei lui Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare.

Ce spun monedele descoperite la Prigoria despre trecutul acestei zone

Pământul a scos la iveală vestigii vechi de peste două milenii, readucând în atenție o pagină importantă din istoria zonei. Aceste descoperiri oferă informații relevante despre circulația monetară și legăturile comerciale din Antichitate, potrivit dingorj.com. Printre piesele găsite se află trei grecești din argint, bine conservate. Ele datează din perioada în care Macedonia era condusă de Filip al II-lea al Macedoniei, unul dintre cei mai puternici lideri ai vremii.

Pe avers este reprezentat chipul zeului Zeus, simbol al autorității și al forței divine în lumea greacă. Reversul înfățișează un călăreț care ține o ramură de măslin, imagine asociată cu victoria și pacea. Descoperirea îi aparține lui Gabriel Betej, cunoscut în zonă pentru pasiunea sa pentru istorie și detecție metalică. Monedele au fost identificate în și predate autorităților pentru evaluare și conservare.

În aceeași localitate, același căutător a mai găsit nouă denari romani din argint, datați în secolul al II-lea d.Hr. Aceste monede au fost descoperite în două etape diferite, ceea ce indică existența mai multor puncte cu potențial arheologic. Toate artefactele au intrat în patrimoniul Muzeul Județean Gorj, unde specialiștii le vor analiza și conserva în condiții adecvate.

Care sunt celelalte descoperiri importante făcute anterior în Gorj

Monedele găsite la Prigoria nu reprezintă prima reușită notabilă a lui Gabriel Betej. În trecut, el a fost asociat cu identificarea unor brățări din aur din perioada tracică, cu o vechime estimată la peste 3.200 de ani. Acea descoperire a fost catalogată drept una dintre cele mai importante realizate în județul Gorj și chiar la nivel național. Valoarea pieselor a atras atenția specialiștilor și a confirmat potențialul arheologic al zonei.

Pentru contribuția sa la recuperarea patrimoniului istoric, l-a recompensat cu o sumă ce a depășit 12.000 de euro. Exemplul său arată cât de relevantă poate fi colaborarea dintre detectoriștii autorizați și instituțiile culturale atunci când legea este respectată.

Noile monede descoperite la Prigoria confirmă încă o dată că teritoriul actual al României era conectat la marile fluxuri economice și politice ale Antichității. Prezența monedelor macedonene și romane în aceeași zonă indică existența unor rute comerciale active și a unor schimburi constante între comunități.