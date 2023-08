Campania de conștientizare inițiată de prietenii tânărului ucis în 2 Mai. S-au inspirat din tricoul lui Vlad Pascu

Prietenii lui Sebastian, tânărul ucis în accidentul din 2 Mai, au lansat o campanie de conștientizare, pe rețelele sociale, cu privire la efectele nocive ale drogurilor. Au numit campania Drugs are NOT my life”, inspirați de un tricou purtat de Vlad Pascu, cei care a ucis tinerii în 2 Mai.

Mesajul prietenilor lui Sebastian

„Suntem un grup de prieteni ai lui Sebastian Andrei Olariu din oraşul Pantelimon şi vă invităm duminică, 27 august, la ora 20:00, pe faleza lacului Pantelimon, la intrarea în oraşul Pantelimon la un eveniment special în memoria prietenului nostru, Sebi. Am dori să ne ajutaţi să promovăm o campanie de conştientizare, antidrog.

Cu ajutorul vostru am vrea ca mesajele noastre să fie auzite de toată lumea, am vrea să fim şi noi cei care distribuie mesaje antidrog în România. Acesta este un fenomen care a fost depăşit de autorităţi, este motivul pentru care prietenul nostru, astăzi nu mai este printre noi. Vrem să fiţi alături de noi şi să strigăm în cor «Drugs are NOT my life» (Drogurile NU au ce căuta în viaţa mea)”, au anunțat aceștia pe rețele sociale, conform

Prin această acțiune vor să îi aducă pe drumul cel bun pe tinerii care sunt ușor de corupt privind consumul de droguri.

Evenimentul de duminică va fi un omagiu pe care aceștia îl vor aduce lui Sebastian.

Tragedie care putea fi evitată

Tragedia ar fi putut fi evitată, dacă verificat actele șoferului de 19 ani și ar fi văzut că RCA-ul era expirat. Astfel i-ar fi reținut talonul, plăcuțele de înmatriculare și permisul. Mai mult, polițiștii nu i-au efectuat nici drugtestul, mai ales că au găsit droguri în mașină, pentru că n , dar nici nu aveau unul.