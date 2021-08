Compania Vascar din Vaslui sustine comunitatea locala

Vascar, unul dintre cei mai importanti producatori de mezeluri, specialitati din carne, conserve, semipreparate si carne fresh din Romania, este printre companiile care sprijina cresterea regiunii din care provin, atat prin contributii substantiale la bugetul de stat si locuri de munca create, cat si prin actiuni de responsabilitate sociala.

Conform unui comunicat remis publicitatii, a contribuit cu peste 8 milioane de euro la bugetul de stat in ultimii 5 ani, dintre care 2,3 milioane de euro in anul 2020. De asemenea, Vascar este si unul dintre cei mai importanti angajatori din regiune, avand peste 400 de angajati in acest moment.

„Fara aprecierea oamenilor din zona Moldovei, Vascar nu ar fi reusit sa ajunga la nivelul la care se afla astazi, atat din punctul de vedere al notorietatii pe piata, cat si al vanzarilor. Tocmai de aceea, consideram ca este datoria noastra sa sustinem comunitatea locala si sa ne implicam, in limita posibilitatilor, in proiecte de responsabilitate din domeniul sanatatii, educatiei, sportului si social. Copiii si familia se afla in centrul preocuparilor companiei, de aceea Vascar investeste in sustinerea invatamantului dual, acordarea de burse de studiu si ajutorarea persoanelor defavorizate”, spune Directorul General, Vlad Ciuburciu, care ofera si cateva exemple.

„In primavara anului 2020, la inceputul pandemiei, Vascar a fost printre primele companii care au ajutat personalul medical din Vaslui in eforturile de combatere a SARS-COV-2. In acest sens, am donat Spitalului de Urgenta din oras 100 de combinezoane de protectie si 1.000 de kit-uri de testare. In plus, inca din anul 2019, am dat startul unor parteneriate cu unitati de invatamant specializate din Vaslui. Sustinem invatamantul dual si oferim burse de studiu elevilor de la liceele tehnice, care isi doresc sa invete o meserie si sa vina sa lucreze alaturi de noi”, a adaugat Ciuburciu (Vascar).

Nu in ultimul rand, Directorul General Vascar a vorbit despre motivele care stau in spatele deciziei companiei pe care o conduce de a da ceva inapoi comunitatii din care face parte si in care si-a inceput activitatea.

„Vascar este o companie constienta de importanta si necesitatea unei fundatii comune si stim ca numai actionand impreuna, alaturi de comunitate, vom putea realiza o schimbare in bine la nivelul intregii societati. La fel cum punem suflet in activitatea noastra si in fiecare produs de calitate care ajunge pe masa clientilor nostri, tot la fel consideram ca este datoria noastra sa sustinem comunitatea locala. Fara sprijinul ei, nu am fi reusit sa ne bucuram de recunoasterea si performantele actuale si sa devenim o companie cu notorietate nu numai la nivel regional, ci si national”, spune Vlad Ciuburciu.

Infiintata in anul 1984, la Vaslui, sub numele de Industria Carnii, Vascar este o companie cu capital 100% romanesc, care astazi detine doua branduri apreciate la nivel national: Vascar si Moldova in Bucate. Compania detine o fabrica de procesare a carnii in Vaslui, cu o capacitate mare de productie, si 21 de magazine proprii in regiunea Moldovei. Vascar a raportat venituri de 22,8 milioane de euro la finalul anului 2020, o crestere de 13 procente fata de anul precedent.