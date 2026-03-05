B1 Inregistrari!
Data până la care Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către Israel, Dubai și alte destinații din Orientul Mijlociu

Ana Maria
05 mart. 2026, 18:52
Data până la care Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către Israel, Dubai și alte destinații din Orientul Mijlociu
sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Ce a anunțat compania Wizz Air
  2. Ce zboruri vor fi reluate în perioada următoare

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat că prelungește suspendarea mai multor curse spre și dinspre Orientul Mijlociu. Măsura vizează zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman și va rămâne în vigoare până duminică, 15 martie inclusiv, potrivit unui anunț transmis joi și citat de Agerpres.

În același timp, operatorul aerian a precizat că anumite rute vor fi reluate conform programului stabilit.

Ce a anunțat compania Wizz Air

Decizia companiei vizează mai multe destinații importante din regiune. Astfel, cursele către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman vor rămâne suspendate până pe 15 martie inclusiv. Măsura vine în contextul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu, care au determinat mai multe companii aeriene să își ajusteze programul de zbor.

Reprezentanții companiei spun că situația este monitorizată permanent, iar programul poate suferi modificări în funcție de evoluțiile din regiune.

Compania aeriană continuă să monitorizeze îndeaproape evoluţia situaţiei şi rămâne în contact permanent cu autorităţile locale şi internaţionale, agenţiile de siguranţă aeriană, autorităţile de securitate şi organismele guvernamentale relevante. Deciziile operaţionale vor continua să fie revizuite, iar programul de zbor poate fi ajustat pe măsură ce situaţia evoluează. Siguranţa şi securitatea pasagerilor, echipajului şi aeronavelor noastre rămân prioritare pentru Wizz Air. Înţelegem disconfortul pe care această situaţie îl poate crea şi le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere. Pasagerii cu rezervări afectate vor fi contactaţi direct şi vor primi informaţii despre opţiunile disponibile”, au precizat aceştia.

Ce zboruri vor fi reluate în perioada următoare

În același anunț, reprezentanții companiei au precizat că unele rute vor fi reluate conform planificării inițiale. Astfel, cursele operate din Regatul Unit către orașele Jeddah și Medina vor fi reluate începând cu data de 8 martie.

Operatorul aerian subliniază că deciziile privind programul de zbor vor continua să fie evaluate constant, în funcție de situația de securitate și de recomandările autorităților din domeniul aviației.

