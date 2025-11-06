B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Concedieri masive la OMV Petrom. Câți români vor fi dați afară în următoarea perioadă

Concedieri masive la OMV Petrom. Câți români vor fi dați afară în următoarea perioadă

Ana Maria
06 nov. 2025, 12:13
Concedieri masive la OMV Petrom. Câți români vor fi dați afară în următoarea perioadă
Sursa foto: omvpetrom
Cuprins
  1. Concedieri masive la OMV Petrom. Ce măsuri de eficientizare mai sunt planificate
  2. Ce profit a raportat OMV Petrom

Concedieri masive la OMV Petrom. Cel mai mare producător de petrol și gaze naturale din România a confirmat oficial planul de a desființa 1.000 de posturi până în anul 2027, ca parte a unui proces de restructurare început deja în acest an.

Procesul de restructurare a început deja. Aproximativ jumătate dintre concedieri au avut deja loc în cursul acestui an. Restul restructurărilor vor avea loc în 2026 și 2027.

Decizia companiei de a face concedieri vine ca urmare a unei prognoze care indică scăderea prețurilor la țiței, care ar fi declanșat o restructurare la nivel global în sectorul de hidrocarburi.

Concedieri masive la OMV Petrom. Ce măsuri de eficientizare mai sunt planificate

Pe lângă reducerea personalului, OMV Petrom vizează economii totale de aproximativ 150 milioane de euro până în 2027. Reducerile vor afecta nu doar posturile de muncă, ci și serviciile externe, procesele interne și vor include automatizări pentru creșterea eficienței.

Grupul OMV, cu aproximativ 23.000 de angajați în toată lumea, va tăia în total circa 2.000 de locuri de muncă, din care 1.000 în România, unde lucrează peste 10.000 de angajați (44% din totalul grupului).

În Austria, unde sunt 5.400 de angajați, vor avea loc 400 de concedieei.

Ce profit a raportat OMV Petrom

În ciuda contextului dificil, OMV Petrom a raportat, la finalul lunii octombrie, un profit net de 3,4 miliarde de lei după primele 9 luni ale anului 2025, în scădere cu 13% față de anul anterior, conform unui raport citat de Profit.ro.

Într-un mediu cu preț mai scăzut al țițeiului, rezultatele noastre la nouă luni reflectă beneficiile integrării afacerii noastre, cu impact pozitiv din creșterea marjei de rafinare. Valoarea integrării a fost vizibilă mai ales în al treilea trimestru, cu performanță îmbunătățită în segmentul de Rafinare și Marketing, pe lângă revenirea la un rezultat pozitiv în segmentul de Gaze și Electricitate. Totuși, semnele încetinirii economice au început să afecteze cererea pentru carburanți și gaze naturale. În timp ce rezultatul operațional excluzând elemente speciale a scăzut cu 20%, la 3,8 miliarde lei, investițiile organice în aceeași perioadă au crescut cu 28%, la aproximativ 5 miliarde lei, reflectând implementarea Strategiei 2030.

Am înregistrat progrese semnificative atât în dezvoltarea proiectului Neptun Deep, cât și în activitățile de explorare Han-Asparuh din Bulgaria, precum și în extinderea portofoliului nostru de energie electrică din surse regenerabile și de produse sustenabile. Disciplina financiară rămâne o prioritate, fiind implementate programe de eficientizare care urmăresc să răspundă provocărilor pieței și să mențină competitivitatea. Presupunând un cadru fiscal și de reglementare predictibil și competitiv, continuăm investițiile, vizând o cifră record de până la 8,2 miliarde de lei pentru anul 2025.”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, potrivit unui comunicat.

În același timp, investițiile companiei au crescut cu 28% și au ajuns la 5,1 miliarde de lei. Acestea sunt concentrate pe proiecte strategice precum Neptun Deep și energia regenerabilă.

Tags:
Citește și...
Incident grav în București: Un cablu de tramvai a căzut peste un om aflat pe trotuar. Traficul, blocat în zonă. Cum s-a întâmplat totul
Eveniment
Incident grav în București: Un cablu de tramvai a căzut peste un om aflat pe trotuar. Traficul, blocat în zonă. Cum s-a întâmplat totul
Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
Eveniment
Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
Dani Mocanu merge la pușcărie. Manelistul, condamnat pentru tentativă de omor
Eveniment
Dani Mocanu merge la pușcărie. Manelistul, condamnat pentru tentativă de omor
Carnea de porc, tot mai scumpă înainte de Crăciun. Cât plătesc românii în magazine și la țărani în 2025
Eveniment
Carnea de porc, tot mai scumpă înainte de Crăciun. Cât plătesc românii în magazine și la țărani în 2025
S-a îmulțit numărul „fugarilor” în România: Tehnica pe care o folosesc „clienții” care mănâncă fără să achite nota la restaurante: “Ne-am săturat!”
Eveniment
S-a îmulțit numărul „fugarilor” în România: Tehnica pe care o folosesc „clienții” care mănâncă fără să achite nota la restaurante: “Ne-am săturat!”
Șapte milioane de români au hipertensiune. Tratamentul modern care le poate reda viața normală
Eveniment
Șapte milioane de români au hipertensiune. Tratamentul modern care le poate reda viața normală
Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” (VIDEO)
Externe
Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” (VIDEO)
Percheziții la un mare furnizor de energie. E suspectat că ar fi umflat prețurile pentru a încasa milioane de la statul român / UPDATE: Punct de vedere al Grupului Tinmar
Eveniment
Percheziții la un mare furnizor de energie. E suspectat că ar fi umflat prețurile pentru a încasa milioane de la statul român / UPDATE: Punct de vedere al Grupului Tinmar
Vești uriașe pentru seniori. Ce pensionari primesc 3.000 de lei în plus la pensie, în luna noiembrie, și din ce motiv
Eveniment
Vești uriașe pentru seniori. Ce pensionari primesc 3.000 de lei în plus la pensie, în luna noiembrie, și din ce motiv
Pericol în farfurie! Șunca și baconul sunt mai periculoase decât credeai. Iată ce au descoperit specialiștii
Eveniment
Pericol în farfurie! Șunca și baconul sunt mai periculoase decât credeai. Iată ce au descoperit specialiștii
Ultima oră
13:13 - Mihai Trăistariu se reinventează și pornește pe un nou drum artistic. Ce preț are un tablou pictat de el
13:12 - Incident grav în București: Un cablu de tramvai a căzut peste un om aflat pe trotuar. Traficul, blocat în zonă. Cum s-a întâmplat totul
13:01 - Traian Băsescu, în bătălia pentru Primăria Capitalei. Ce spune fostul președinte despre candidați (VIDEO)
12:55 - Câți bugetari vor fi dați afară. Dispute aprinse în coaliția de guvernare. “Dacă nu decidem săptămâna viitoare, nu se mai poate face nimic pentru 2026”
12:39 - Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
12:30 - Rareș Bogdan, implicat în rețeaua rezerviștilor lui Georgescu. Ce a discutat europarlamentarul cu generalii SIE
11:49 - Dani Mocanu merge la pușcărie. Manelistul, condamnat pentru tentativă de omor
11:48 - Carnea de porc, tot mai scumpă înainte de Crăciun. Cât plătesc românii în magazine și la țărani în 2025
11:43 - S-a îmulțit numărul „fugarilor” în România: Tehnica pe care o folosesc „clienții” care mănâncă fără să achite nota la restaurante: “Ne-am săturat!”
11:29 - Orice investiție trebuie protejată. Cum te ajută ordinele Stop‑Loss și Take‑Profit?