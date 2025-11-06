Concedieri masive la OMV Petrom. Cel mai mare producător de petrol și gaze naturale din România a confirmat oficial planul de a desființa 1.000 de posturi până în anul 2027, ca parte a unui proces de restructurare început deja în acest an.

Procesul de restructurare a început deja. Aproximativ jumătate dintre concedieri au avut deja loc în cursul acestui an. Restul restructurărilor vor avea loc în 2026 și 2027.

Decizia companiei de a face concedieri vine ca urmare a unei prognoze care indică scăderea prețurilor la , care ar fi declanșat o restructurare la nivel global în sectorul de hidrocarburi.

Concedieri masive la OMV Petrom. Ce măsuri de eficientizare mai sunt planificate

Pe lângă reducerea personalului, OMV Petrom vizează economii totale de aproximativ 150 milioane de euro până în 2027. Reducerile vor afecta nu doar posturile de muncă, ci și serviciile externe, procesele interne și vor include automatizări pentru creșterea eficienței.

Grupul OMV, cu aproximativ 23.000 de angajați în toată lumea, va tăia în total circa 2.000 de locuri de muncă, din care 1.000 în România, unde lucrează peste 10.000 de angajați (44% din totalul grupului).

În Austria, unde sunt 5.400 de angajați, vor avea loc 400 de concedieei.

Ce profit a raportat OMV Petrom

În ciuda contextului dificil, OMV Petrom a raportat, la finalul lunii octombrie, un profit net de 3,4 miliarde de lei după primele 9 luni ale anului 2025, în scădere cu 13% față de anul anterior, conform unui raport citat de .

„Într-un mediu cu preț mai scăzut al țițeiului, rezultatele noastre la nouă luni reflectă beneficiile integrării afacerii noastre, cu impact pozitiv din creșterea marjei de rafinare. Valoarea integrării a fost vizibilă mai ales în al treilea trimestru, cu performanță îmbunătățită în segmentul de Rafinare și Marketing, pe lângă revenirea la un rezultat pozitiv în segmentul de Gaze și Electricitate. Totuși, semnele încetinirii economice au început să afecteze cererea pentru carburanți și gaze naturale. În timp ce rezultatul operațional excluzând elemente speciale a scăzut cu 20%, la 3,8 miliarde lei, investițiile organice în aceeași perioadă au crescut cu 28%, la aproximativ 5 miliarde lei, reflectând implementarea Strategiei 2030.

Am înregistrat progrese semnificative atât în dezvoltarea proiectului Neptun Deep, cât și în activitățile de explorare Han-Asparuh din Bulgaria, precum și în extinderea portofoliului nostru de energie electrică din surse regenerabile și de produse sustenabile. Disciplina financiară rămâne o prioritate, fiind implementate programe de eficientizare care urmăresc să răspundă provocărilor pieței și să mențină competitivitatea. Presupunând un cadru fiscal și de reglementare predictibil și competitiv, continuăm investițiile, vizând o cifră record de până la 8,2 miliarde de lei pentru anul 2025.”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, potrivit unui comunicat.

În același timp, investițiile companiei au crescut cu 28% și au ajuns la 5,1 miliarde de lei. Acestea sunt concentrate pe proiecte strategice precum Neptun Deep și energia regenerabilă.