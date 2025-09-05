Cu doar două zile înainte de începerea oficială a școlii, protestele cadrelor didactice fac ca incertitudinea să planeze asupra elevilor și părinților. Chiar dacă copiii s-ar întoarce în bănci luni, există riscul ca profesorii să nu se prezinte la cursuri.

Cuprins:

De ce nu toți elevii vor începe școala pe 8 septembrie, așa cum e prevăzut Ce spune ministrul Educației despre boicotul profesorilor

De ce nu toți elevii vor începe școala pe 8 septembrie, așa cum e prevăzut

Pentru a nu-i pune degeaba pe drumuri, unii directori i-au anunțat pe elevi să vină la școală abia de marți. În timp ce unii dascăli nu vor ține cursurile luni, alții anunță că vor protesta întreaga săptămână. spun că în aceste situații este responsabilitatea directorilor de a asigura primirea în clase și siguranța copiilor.

Amânarea începerii anului școlar este rezultatul unui boicot al sindicaliștilor din educație. Luni, o parte dintre aceștia vor lua parte chiar și la un protest în centrul capitalei.

„Din 70 de mii de membri de sindicat pe care-i avem, peste 80% s-au pronunțat pentru boicotare”, a declarat Marius Nistor, lider de sindicat, potrivit .

Ce spune ministrul Educației despre boicotul profesorilor

Părinții vor putea ști cu certitudine dacă copiii lor încep școala luni abia în ziua cu pricina.

Cu cât se apropie ziua începetului de an școlar, amenințările profesorilor devin din ce în ce mai mult o realitate. La începutul protestelor recente, sindicaliștii au amenințat că vor amâna deschiderea anului școlar, mai apoi, le-au cerut profesorilor să nu participe la festivități, iar acum, au revenit la ideea amânării începutului de an școlar.

La polul opus, la un liceu din Timișoara, elevii sunt invitați să se adune cu o seară înainte în curtea școlii care va deveni ring de dans.

rămâne ferm în fața amenințărilor porfesorilor și este de părere că nu există niciun motiv real ca dascălii să nu se prezinte la cursuri de luni.