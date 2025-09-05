B1 Inregistrari!
Incertitudinile planează asupra noului început de an școlar. Când se vor putea întoarce elevii în bănci

Incertitudinile planează asupra noului început de an școlar. Când se vor putea întoarce elevii în bănci

05 sept. 2025, 21:32
Incertitudinile planează asupra noului început de an școlar. Când se vor putea întoarce elevii în bănci
Sursa foto: Freepik

Cu doar două zile înainte de începerea oficială a școlii, protestele cadrelor didactice fac ca incertitudinea să planeze asupra elevilor și părinților. Chiar dacă copiii s-ar întoarce în bănci luni, există riscul ca profesorii să nu se prezinte la cursuri.

Cuprins:

  1. De ce nu toți elevii vor începe școala pe 8 septembrie, așa cum e prevăzut
  2. Ce spune ministrul Educației despre boicotul profesorilor

 

De ce nu toți elevii vor începe școala pe 8 septembrie, așa cum e prevăzut

Pentru a nu-i pune degeaba pe drumuri, unii directori i-au anunțat pe elevi să vină la școală abia de marți. În timp ce unii dascăli nu vor ține cursurile luni, alții anunță că vor protesta întreaga săptămână.  Inspectorii spun că în aceste situații este responsabilitatea directorilor de a asigura primirea în clase și siguranța copiilor.

Amânarea începerii anului școlar este rezultatul unui boicot al sindicaliștilor din educație. Luni, o parte dintre aceștia vor lua parte chiar și la un protest în centrul capitalei.

„Din 70 de mii de membri de sindicat pe care-i avem, peste 80% s-au pronunțat pentru boicotare”, a declarat Marius Nistor, lider de sindicat, potrivit Știrile ProTV.

Ce spune ministrul Educației despre boicotul profesorilor

Părinții vor putea ști cu certitudine dacă copiii lor încep școala luni abia în ziua cu pricina.

Cu cât se apropie ziua începetului de an școlar, amenințările profesorilor devin din ce în ce mai mult o realitate. La începutul protestelor recente, sindicaliștii au amenințat că vor amâna deschiderea anului școlar, mai apoi, le-au cerut profesorilor să nu participe la festivități, iar acum, au revenit la ideea amânării începutului de an școlar.

La polul opus, la un liceu din Timișoara, elevii sunt invitați să se adune cu o seară înainte în curtea școlii care va deveni ring de dans.

Ministrul Educației rămâne ferm în fața amenințărilor porfesorilor și este de părere că nu există niciun motiv real ca dascălii să nu se prezinte la cursuri de luni.

