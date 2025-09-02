Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”

Daniel David, , a transmis un mesaj tuturor elevilor, profesorilor și directorilor unităților de învățământ. În contextul în care situația începerii noului an școlar este una incertă, ministrul a venit cu noi precizări.

În cadrul unei intervenții pentru , David a explicat că el își va duce fetița la școală luni, și că îi îndeamnă pe profesori să acționeze în interesul elevilor, chiar dacă au anumite supărări pentru ceea ce se întâmplă în acest moment în Educație.

Cuprins:

Daniel David: „Copiii vor fi așteptați la școală și sunt convins că vor intra în sala de clasă”

Ministrul Educației: „Legătura și mesajul trebuie să vină de la directorul de unitate școlară”

Daniel David: „Copiii vor fi așteptați la școală și sunt convins că vor intra în sala de clasă”

a specificat că indiferent de formele de protest care vor exista, după data de 8 septembrie, elevii vor fi primiți la școală luni. Acesta are convingerea că elevii care vor dori să intre în sala de clasă vor avea ușa deschisă.

„Mesajul meu către părinți, către elevi și profesori este că dincolo de controversele care există inevitabil în acest moment în domeniul nostru, de supărările pe care le avem unii sau ceilalți, toți știm că în final contează interesul copiilor. Sunt convins că elevii vor fi primiți și așteptați la școli. (…) Copiii vor fi așteptați la școală și sunt convins că vor intra în sala de clasă, însă, după aceea, în diverse școli probabil să aibă loc forme diferite de boicot. Sau să nu existe deloc boicot. (…) Sunt convins că copiii care merg la școli vor fi primiți în școli”, a afirmat ministrul, conform sursei citate.

Ministrul Educației: „Legătura și mesajul trebuie să vină de la directorul de unitate școlară”

De asemenea, Daniel David a declarat că fiecare director de unitate școlară trebuie să asigure comunicarea cu părinții, astfel, în cazul în care va exista vreun soi de protest, directorii sunt cei care trebuie să anunțe părinții cu privire la situația instituției de învățământ la care învață copiii lor.

„Cred că responsabilitatea asta le revine în primul rând directorilor (să anunțe părinții – n.r). (…) Cer asta tuturor directorilor să o facă și vom trimite și o adresă în acest sens – părinții să știe ce să facă în data de 8. Cred, aceasta este speranța mea, că indiferent de formele de protest, copiii vor merge la școală, vor fi primiți în sala de clasă. Iar după aceea (profesorii – n.r.) se pot exprima în diverse școli, diverse clase, diverse forme de protest. (…) Legătura și mesajul trebuie să vină de la directorul de unitate școlară, care o să spună foarte clar ce se întâmplă în unitatea școlară respectivă, de acolo trebuie să se afle informația de către părinți. Mă îndoiesc că vor fi unități școlare care vor respinge prezența copiilor în școli”, a susținut ministrul Daniel David.