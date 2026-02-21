Consiliul Județean Ilfov a transmis un mesaj privind circulația în condiții de iarnă și recomandă șoferilor să adopte un comportament preventiv în trafic, în contextul fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece.

Recomandări pentru circulația pe timp de iarnă

Reprezentanții administrației locale subliniază importanța adaptării vitezei la condițiile de drum, mai ales atunci când carosabilul este acoperit cu sau gheață.

Șoferii sunt sfătuiți să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și să circule cu prudență, pentru a reduce riscul accidentelor rutiere. De asemenea, este recomandată echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă înainte de a porni la drum, iar manevrele bruște de accelerare sau frânare ar trebui evitate.

Autoritățile locale recomandă, de asemenea, evitarea deplasărilor pe durata avertizărilor meteorologice, în special în perioadele în care sunt anunțate ninsori abundente, viscol sau temperaturi scăzute care pot îngreuna circulația pe drumurile publice.

Fenomene de iarnă în sudul și sud-estul țării

Până duminică sunt în vigoare mai multe avertizări meteorologice care vizează fenomene specifice sezonului rece. Este vorba despre cod galben și informare meteorologică, care anunță intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, polei, ghețuș, ninsori și viscol.

Vântul se va intensifica în special în cursul după-amiezii și va continua până sâmbătă seara, când rafalele pot atinge viteze de 50-60 km/h. Condițiile meteorologice pot favoriza formarea rapidă a stratului de zăpadă pe drumurile din zonele afectate, îngreunând traficul rutier și vizibilitatea.

Începând din timpul nopții, precipitațiile vor deveni treptat sub formă de ninsoare, iar cantitățile de apă rezultate pot fi local însemnate. Zonele din sudul și sud-estul țării sunt considerate cele mai expuse la fenomenele de iarnă.

Frig intens în Moldova

Șefa ANM a precizat că frigul va fi resimțit mai ales în jumătatea de nord a Moldova, unde maximele diurne vor rămâne negative. De asemenea, temperaturile din următoarele zile vor fi coborâte față de valorile obișnuite pentru această perioadă, scrie Digi24.

Meteorologii estimează că o încălzire treptată ar putea apărea înainte de 1 martie, odată cu schimbarea regimului termic, mai ales în intervalul 23-24 februarie, când valorile termice ar putea crește simțitor.

Autoritățile recomandă prudență în trafic și informarea înainte de deplasări, având în vedere riscul de polei, viscol și ninsori abundente în mai multe regiuni ale țării.