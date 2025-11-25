B1 Inregistrari!
Critici dure de la fostul președinte Traian Băsescu: Nu suntem în stare de nimic!

Critici dure de la fostul președinte Traian Băsescu: Nu suntem în stare de nimic!

Adrian A
25 nov. 2025, 13:45
Sursa foto: Captură video B1 TV

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur reacția Ministerului Apărării în cazul dronei care a survolat teritoriul României ore în șir fără să fie doborâtă.

Ce spune Băsescu despre reacția Ministerului Apărării

”Ce să mai dotăm armata, dacă nu avem curaj sa doborâm o dronă. E încălcarea suveranității statului român. Azi văd o confuzie serioasă. Pe de o parte ni se spune că drona a fost urmarită de avioane, dar nu au mai lovit-o pentru că a intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Pe de altă parte, drona a fost doborâtă de un plop, mult mai eficient.

Ce ne demonstrează? Că nu știm să controlâm echipamentele pe care le-am cumpărat. Este evident că e o mare confuzie. Cred că Armata nu mai poate merge pe povești, trebuie să ne spună cinstit că nu avem cum să ne apăram de drone.”, a spus fostul președinte Traian Băsescu la Romania TV.

Fostul șef de stat afirmă că simpla ridicare de la sol a avioanelor nu e un mesaj de forță. Dovedim că suntem caraghioși, spune Traian Băsescu.

„Cât timp nu vom reacționa corespunzător situației de încălcare ilegală a spațiului aerian o să avem tipul acesta de șicanare. Drona trebuia doborâtă. Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit tipul acesta de activitate indiferent de unde vin dronele. Odată intrate în spațiul aerian românesc ele ar trebui doborâte pentru a proba că avem capacitatea să o facem.

Spunem la televizor: am ridicat F16, am ridicat Eurofighter ca și cum le-am ridicat noi cu brațele, dar asta e o atitudine caraghioasă, nu îmi spune nimic mie ca pensionar, ca cetățean faptul că eroii militari au ridicat avioanele. Mi-ar spune ceva dacă aș afla că o dronă intrată ilegal a fost doborâtă.”, a declarat Traian Băsescu, citat de Gandul.ro

