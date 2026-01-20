Primăria Sectorului 3 anunță derularea în continuare a programului de consolidare seismică și reabilitare termică a blocurilor, demarat în baza finanțărilor obținute în cursul anului trecut.

Intervențiile vizează clădiri construite în anii ’60–’70, încadrate în clasa de risc seismic II. Aceste imobile necesită lucrări de consolidare pentru reducerea vulnerabilităților structurale și creșterea siguranței în cazul unui seism major, dar și intervenții de reabilitare termică pentru îmbunătățirea confortului locuirii.

Stadiul lucrărilor: blocuri finalizate și șantiere active

Până în acest moment, două blocuri au fost deja consolidate, iar alte șapte imobile se află în lucru și urmează să fie finalizate pe parcursul anului 2026. Pentru aceste nouă blocuri, soluțiile tehnice stabilite de experți permit desfășurarea lucrărilor fără relocarea locatarilor, un aspect esențial pentru reducerea impactului social al intervențiilor.

Lucrările includ atât consolidarea structurii de rezistență, cât și reabilitarea termică a clădirilor, intervențiile fiind corelate astfel încât siguranța seismică și eficiența energetică să fie abordate simultan.

Blocuri care necesită relocare temporară

În total, Primăria Sectorului 3 a obținut finanțare pentru 11 blocuri. Pentru două dintre acestea, expertizele tehnice au indicat faptul că lucrările de consolidare nu pot fi realizate în condiții de siguranță cu locatarii în interior. În aceste cazuri, administrația locală se află în prezent în etapa de prospectare și identificare a unor soluții de relocare temporară, necesare pentru implementarea proiectelor.

Relocarea reprezintă una dintre cele mai sensibile componente ale programelor de consolidare, iar autoritatea locală analizează variante care să minimizeze impactul asupra locatarilor, din punct de vedere social și logistic.

Alte 15 imobile, în analiză

Programul de consolidare seismică nu se limitează la imobilele aflate deja în execuție. Primăria Sectorului 3 a transmis către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) documentația necesară pentru semnarea contractelor de finanțare aferente altor 15 imobile, aflate în prezent în etapa de analiză.

Consolidare și eficiență energetică, în paralel

În paralel cu lucrările de consolidare seismică, Primăria Sectorului 3 continuă programul amplu de reabilitare termică a blocurilor. În anul 2026 este programată finalizarea unui nou lot de aproximativ 100 de blocuri, ceea ce va duce la depășirea pragului de 100.000 de apartamente reabilitate în Sectorul 3.

Experiența proiectelor deja finalizate arată că reabilitarea termică conduce la o reducere medie a facturilor la energie de aproximativ 40%, precum și la un confort interior sporit, aspecte cu impact direct asupra calității vieții, mai ales în contextul sezonului rece și al disfuncționalităților recurente din sistemul de termoficare.