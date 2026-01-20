B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: Lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire (GALERIE FOTO)

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: Lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire (GALERIE FOTO)

B1.ro
20 ian. 2026, 13:50
Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: Lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire (GALERIE FOTO)
+ 13 poze | Vezi galeria
Cuprins
  1. Stadiul lucrărilor: blocuri finalizate și șantiere active
  2. Blocuri care necesită relocare temporară
  3. Alte 15 imobile, în analiză
  4. Consolidare și eficiență energetică, în paralel

Primăria Sectorului 3 anunță derularea în continuare a programului de consolidare seismică și reabilitare termică a blocurilor, demarat în baza finanțărilor obținute în cursul anului trecut.

Intervențiile vizează clădiri construite în anii ’60–’70, încadrate în clasa de risc seismic II. Aceste imobile necesită lucrări de consolidare pentru reducerea vulnerabilităților structurale și creșterea siguranței în cazul unui seism major, dar și intervenții de reabilitare termică pentru îmbunătățirea confortului locuirii.

Stadiul lucrărilor: blocuri finalizate și șantiere active

Până în acest moment, două blocuri au fost deja consolidate, iar alte șapte imobile se află în lucru și urmează să fie finalizate pe parcursul anului 2026. Pentru aceste nouă blocuri, soluțiile tehnice stabilite de experți permit desfășurarea lucrărilor fără relocarea locatarilor, un aspect esențial pentru reducerea impactului social al intervențiilor.

Lucrările includ atât consolidarea structurii de rezistență, cât și reabilitarea termică a clădirilor, intervențiile fiind corelate astfel încât siguranța seismică și eficiența energetică să fie abordate simultan.

Blocuri care necesită relocare temporară

În total, Primăria Sectorului 3 a obținut finanțare pentru 11 blocuri. Pentru două dintre acestea, expertizele tehnice au indicat faptul că lucrările de consolidare nu pot fi realizate în condiții de siguranță cu locatarii în interior. În aceste cazuri, administrația locală se află în prezent în etapa de prospectare și identificare a unor soluții de relocare temporară, necesare pentru implementarea proiectelor.

Relocarea reprezintă una dintre cele mai sensibile componente ale programelor de consolidare, iar autoritatea locală analizează variante care să minimizeze impactul asupra locatarilor, din punct de vedere social și logistic.

Alte 15 imobile, în analiză

Programul de consolidare seismică nu se limitează la imobilele aflate deja în execuție. Primăria Sectorului 3 a transmis către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) documentația necesară pentru semnarea contractelor de finanțare aferente altor 15 imobile, aflate în prezent în etapa de analiză.

Consolidare și eficiență energetică, în paralel

În paralel cu lucrările de consolidare seismică, Primăria Sectorului 3 continuă programul amplu de reabilitare termică a blocurilor. În anul 2026 este programată finalizarea unui nou lot de aproximativ 100 de blocuri, ceea ce va duce la depășirea pragului de 100.000 de apartamente reabilitate în Sectorul 3.

Experiența proiectelor deja finalizate arată că reabilitarea termică conduce la o reducere medie a facturilor la energie de aproximativ 40%, precum și la un confort interior sporit, aspecte cu impact direct asupra calității vieții, mai ales în contextul sezonului rece și al disfuncționalităților recurente din sistemul de termoficare.

Tags:
Citește și...
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Eveniment
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Eveniment
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Eveniment
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Eveniment
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Eveniment
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Eveniment
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Patriarhia Română: „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront”
Eveniment
Patriarhia Română: „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront”
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Eveniment
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Beneficiile utilizării de saltele antiescară în îngrijirea la domiciliu
Eveniment
Beneficiile utilizării de saltele antiescară în îngrijirea la domiciliu
Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)
Eveniment
Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)
Ultima oră
16:42 - Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
16:36 - Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
16:30 - Sorin Grindeanu a spus condițiile în care PSD îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției: „Eu am mai văzut filmul ăsta”
16:25 - Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20
15:56 - Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
15:55 - Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
15:52 - Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)
15:48 - Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
15:28 - Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
15:21 - Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți